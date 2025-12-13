Sofía Rivera Torres tras vivir el posparto en ‘Las estrellas Bailan en Hoy': “Las mamás podemos con todo”

A casi ocho meses de dar a luz a su hijo Ferrán, Sofía Rivera Torres habla en exclusiva con TVyNovelas sobre la transformación que ha significado la maternidad, su regreso a la televisión con retos exigentes y cómo enfrenta las críticas por su cambio físico posparto con una seguridad que, asegura, le ha regalado ser madre.

Frente a los comentarios sobre su peso la actriz y conductora es clara al diferenciar entre el mundo digital y su realidad: “No es algo que me toque en mi día a día, es un tema que sólo existe en las redes sociales”.

Sin embargo, no evade la transformación de su cuerpo, sino que la abraza. “Sí, me veo muy distinta a como me veía antes de tener a mi bebé. Esa es una realidad; sí, es una realidad que ahorita estoy gorda, que estoy en un peso completamente distinto y con una figura muy distinta a como la gente estaba acostumbrada a verme”, expresó.

Su mayor argumento contra el negativismo es la plenitud de su vida actual: “Si lo que se escribe en redes fuera cierto, no tendría la vida tan bonita que tengo, no tendría un matrimonio exitoso, una familia unida que me quiere, unos suegros divinos, trabajo constante... Sería un acto de irracionalidad no creerle a la evidencia de mi vida y no ser segura de mí misma”, enfatizó.

Sofía Rivera Torres señaló que comprende y respeta el proceso biológico por el que atraviesa: “Tardé nueve meses en crear a mi bebé y entiendo que ahorita voy a dos terceras partes del camino: sigo en la lactancia, las hormonas están a todo lo que dan y mi bebé apenas tiene unos meses. Yo entiendo que es un cambio tan drástico para el cuerpo, la mente y las hormonas, que hay que sentirnos orgullosas de lo que hace nuestro cuerpo”.

A tan sólo tres meses del parto, Sofía formó parte del panel de La casa de los famosos México, y posteriormente aceptó el reto de Las estrellas bailan en Hoy. Sobre su regreso acelerado a la televisión, dijo: “Por loca... porque cuando regresé mi bebé tenía tres meses y sí, mi esposo (Eduardo Videgaray) me decía que estaba loca. Lo que pasa es que esto (el medio artístico) me gusta, y claro que soy mamá, pero también sigo siendo Sofía Rivera Torres, la persona que le gusta estar en el chisme, en los programas...”.

Respecto al concurso de baile en el programa Hoy, añadió:

“En el caso de Las estrellas bailan en Hoy pensé que era increíble aceptar un proyecto en el que estaba cobrando por hacer ejercicio en un momento como en el postparto que, sin duda, me venía bien”.

Sobre el balance entre la maternidad y el trabajo, es categórica: “No lo hice, decir que se puede llegar a un equilibrio sería una mentira y es un mito absoluto”. Relató cómo se organizaba para la lactancia, incluso durante las grabaciones: “...estaba ahí con mi extractor... y si me agarraba en el foro de Hoy o teniendo que bailar, me iba al camerino 20 minutos a sacarme leche”, recordó.

Esta experiencia, lejos de agotarla, la ha empoderado. “Las mamás podemos con todo. Desde que soy mamá me siento más capaz, antes me enorgullecía de alguna telenovela o proyecto que había hecho, pero hoy puedo decir que lo que mejor he hecho es Ferrán”, expresó.

Esa confianza, afirma, es la que se proyecta ahora. “De hecho, la gente me decía: ‘qué seguridad en ti misma porque te paras ahí, en Las estrellas bailan en Hoy, toda gorda y subida de peso’, y yo creo que es por esa seguridad que te da la maternidad”.

Sofía Rivera Torres concluyó el tema con una poderosa reflexión: “Estoy siendo mamá, viviendo esta etapa y eso es lo más increíble y espectacular que puedo hacer en este momento, y no por eso quiero dejar de ser Sofía Rivera Torres”. La maternidad no solo le cambió la vida, sino que, en sus propias palabras: “me cambió a mí, cambió mi perspectiva de la vida, veo el mundo más bonito desde que tengo a Ferrán”, concluyó.