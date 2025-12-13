René Strickler y Rubí Cardozo se exponen a la crítica por la diferencia de edades: ¿dónde los veremos?

“Con todo respeto, no hay ningún tipo de intimidad”, dice Rubí Cardozo, esposa de René Strickler al imaginarse cómo será su vida cuando entren al nuevo reality show de TelevisaUnivision.

Rubí y Strickler son la quinta pareja revelada para este programa que se realizará bajo el formato de 24/7, es decir, el público televidente los verá todo el tiempo.

Strickler y Rubí están juntos desde hace 15 años y tienen un hijo de 8. Decidieron entrar a este reality como una forma de poner a prueba su relación, la cual consideran que es sólida gracias a la confianza que se tienen.

“Yo soy cero celosa”, dice Rubí al responder si acaso siente que será complicado convivir con otras 11 parejas.

René Strickler y Rubí Cardozo en un reality 24/7

El reality show se llama "¿Apostarías por mí?” y se trata de un programa en el que 12 parejas compiten entre ellos pero también para ganarse la simpatía del público.

El formato es similar al de La Casa de los Famosos, con una casa en la que todos tienen que compartir espacios comunes, incluyendo la recámara. Por eso Rubí aclara desde ahora que no habrá intimidad con Strickler dentro del reality.

Para el actor, por su parte, el mayor reto será mostrarse con honestidad ante las cámaras.

“Yo nunca me he dejado llevar por lo que dice la gente; tengo 63 años, ya no tengo nada que demostrarle a nadie”, dice Strickler.

La diferencia edad (Strickler es 19 años mayor que Rubí), por tanto, tampoco será un factor para desequilibrar a esta pareja dentro del reality show.

Por lo menos ellos están convencidos de ello.

René incluso hace una broma respecto a lo que representa tener su edad.

“Yo tuve un hijo a los 55 años ¿qué me va a preocupar la edad? Capaz que ahora que tengo 63 viene otro bebé”.

Rubí, además, tiene otra explicación para su amor de pareja a pesar de que ella tiene 44 años y él 63.

“Yo creo que en el tema de la edad hay dos cosas: una es la edad física y la otra es la edad cronológica. Y en esa, estamos casi iguales”.

"¿Apostarías por mí?” se estrena en enero de 2026.