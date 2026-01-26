‘Shocker’ pelea con su esposa, DESTROZA un espejo y termina herido en el piso; no quiso ir al hospital

El luchador profesional José Soria Reyna, mejor conocido como ’Shocker’, fue atendido por paramédicos que arribaron a su domicilio luego de que protagonizó un incidente doméstico.

‘Shocker’ supuestamente sostuvo una discusión con su esposa, durante la cual golpeó un espejo, provocándose una lesión en la mano.

Según el reporte policial, los hechos ocurrieron en la casa del luchador, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde tras la pelea reventó un espejo, lo que le ocasionó una herida sangrante en la mano derecha.

TE RECOMENDAMOS: Así cayó “El Mochaorejas": la serie de ViX recrea la captura del criminal que no sentía remordimientos

En las imágenes difundidas por la prensa se puede ver a ‘Shocker’ sentado durante la noche, vistiendo playera blanca y short oscuro, con visibles manchas de sangre en la mano, ropa y el suelo, ademas de una expresión de aparente alteración.

Tras lo ocurrido, al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, quienes le brindaron atención médica.

En otra de las imágenes se observa a un paramédico de la Cruz Roja revisando y atendiendo la herida que el luchador se provocó en la mano y brazo, mientras que al fondo se aprecian motocicletas y unidades de emergencia.

De acuerdo con el reporte, ’Shocker’ se negó a ser trasladado a un hospital, pese a la lesión que se provocó al impactar el espejo.

Al momento del incidente no hubo detenidos ni denuncias formales, y el caso fue documentado únicamente como un incidente doméstico que requirió atención médica.

MIRA TAMBIÉN: Murió Gabriel Garzón, actor de doblaje que era voz de ‘Topo Gigio’

SHOCKER de nueva cuenta en el ojo de las redes sociales... pic.twitter.com/d3UNzdzEfx — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 22, 2026

El declive del luchador…

El exintegrante del Consejo Mundial de Lucha Libre ha sido noticia en los últimos años por distintos episodios fuera del ring que incluyen abuso de sustancias y violencia.

En 2023, fue señalado por una presunta agresión a fans que se le acercaron para pedirle una fotografía, versión que posteriormente negó.

En 2024, fue detenido luego de un incidente en un hotel, donde fue señalado por presuntamente causar daños en la propiedad al negarse a abandonar una habitación, situación que derivó en la intervención de las autoridades.

Además, en 2022, el luchador fue detenido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras ser señalado por alterar el orden público y causar daños a vehículos estacionados en la vía pública.

A estos episodios se suma su ingreso a la clínica de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez, donde buscó atención para problemas relacionados con el consumo de sustancias.

NO TE VAYAS SIN LEER: Pablo Valentín, ’Pedro’ de ‘Vecinos’, cayó 30 metros a una barranca… ¡de MILAGRO no quedó cuadrapléjico!

¿Qué le pasó en la cara a ‘Shocker’?

En 2017, sufrió una lesión en la mandíbula durante una lucha frente a ‘Diamante Azul’, la cual marcó un antes y un después en su carrera profesional.

El golpe en el ring derivó en complicaciones maxilofaciales que, con el paso del tiempo, requirieron tratamientos médicos especializados, incluidos implantes bucales. De acuerdo con el propio luchador, estos procedimientos provocaron un debilitamiento del hueso de la mandíbula, lo que agravó los problemas en su quijada.