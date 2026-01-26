Suscríbete
Viral

‘Shocker’ pelea con su esposa, DESTROZA un espejo y termina herido en el piso; no quiso ir al hospital

El luchador fue atendido por paramédicos que acudieron a su domicilio tras el altercado.

Enero 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Shocker-pelea.jpg

El luchador lleva años en el ojo del huracán por incidentes ocasionados con el consumo de sustancias.

Instagram

El luchador profesional José Soria Reyna, mejor conocido como ’Shocker’, fue atendido por paramédicos que arribaron a su domicilio luego de que protagonizó un incidente doméstico.

‘Shocker’ supuestamente sostuvo una discusión con su esposa, durante la cual golpeó un espejo, provocándose una lesión en la mano.

Según el reporte policial, los hechos ocurrieron en la casa del luchador, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, donde tras la pelea reventó un espejo, lo que le ocasionó una herida sangrante en la mano derecha.

TE RECOMENDAMOS: Así cayó “El Mochaorejas": la serie de ViX recrea la captura del criminal que no sentía remordimientos

En las imágenes difundidas por la prensa se puede ver a ‘Shocker’ sentado durante la noche, vistiendo playera blanca y short oscuro, con visibles manchas de sangre en la mano, ropa y el suelo, ademas de una expresión de aparente alteración.

Tras lo ocurrido, al lugar acudieron paramédicos y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, quienes le brindaron atención médica.

En otra de las imágenes se observa a un paramédico de la Cruz Roja revisando y atendiendo la herida que el luchador se provocó en la mano y brazo, mientras que al fondo se aprecian motocicletas y unidades de emergencia.

De acuerdo con el reporte, ’Shocker’ se negó a ser trasladado a un hospital, pese a la lesión que se provocó al impactar el espejo.

Al momento del incidente no hubo detenidos ni denuncias formales, y el caso fue documentado únicamente como un incidente doméstico que requirió atención médica.

MIRA TAMBIÉN: Murió Gabriel Garzón, actor de doblaje que era voz de ‘Topo Gigio’

El declive del luchador…

El exintegrante del Consejo Mundial de Lucha Libre ha sido noticia en los últimos años por distintos episodios fuera del ring que incluyen abuso de sustancias y violencia.

En 2023, fue señalado por una presunta agresión a fans que se le acercaron para pedirle una fotografía, versión que posteriormente negó.

En 2024, fue detenido luego de un incidente en un hotel, donde fue señalado por presuntamente causar daños en la propiedad al negarse a abandonar una habitación, situación que derivó en la intervención de las autoridades.

Además, en 2022, el luchador fue detenido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tras ser señalado por alterar el orden público y causar daños a vehículos estacionados en la vía pública.

A estos episodios se suma su ingreso a la clínica de rehabilitación del exboxeador Julio César Chávez, donde buscó atención para problemas relacionados con el consumo de sustancias.

NO TE VAYAS SIN LEER: Pablo Valentín, ’Pedro’ de ‘Vecinos’, cayó 30 metros a una barranca… ¡de MILAGRO no quedó cuadrapléjico!

¿Qué le pasó en la cara a ‘Shocker’?

En 2017, sufrió una lesión en la mandíbula durante una lucha frente a ‘Diamante Azul’, la cual marcó un antes y un después en su carrera profesional.

El golpe en el ring derivó en complicaciones maxilofaciales que, con el paso del tiempo, requirieron tratamientos médicos especializados, incluidos implantes bucales. De acuerdo con el propio luchador, estos procedimientos provocaron un debilitamiento del hueso de la mandíbula, lo que agravó los problemas en su quijada.

Shocker
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Raticida-sazonador.jpg
Viral
Abuelita de 79 años ENVENENÓ a su familia; confundió raticida con sazonador mientras preparaba caldo y arroz
Enero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lidya-Valdivia-Juárez.jpg
Viral
Mujer con 9 meses de embarazo es reportada como DESAPARECIDA; mandó fotos de sujetos que la perseguían
Enero 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Manda-video-mamá.jpg
Viral
Joven de 18 años comete MACABRO crimen y por error manda el video a su mamá
Enero 22, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Malas-calificaciones.jpg
Viral
Padre se DESANGRA y muere; su hijo lo atacó tras reclamarle por sus malas calificaciones
Enero 21, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Te contamos las reacciones de la pareja eliminada este domingo 25 de enero
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandro gou emilia gou.jpg
Famosos
Alejandro Gou explica por qué le dio el papel de “Matilda” a su hija: ¿Tú crees que arriesgaría mi carrera?”
El productor fue criticado cuando se anunció que el personaje de Matilda no sería interpretado por Michaela, hija de Daniel Bisogno
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
gaby platas (1).jpg
Famosos
¿Eran más caros los boletos de Otro Rollo que los del Rey León? Gaby Platas revela cuánto pagó
La actriz ha acusado irregularidades que provocaron la cancelación de la gira
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribel guardia marco chacon.jpg
Famosos
¿A qué se metieron Maribel Guardia y Marco Chacón a la villa de "¿Apostarías por mí?”?
La pareja, que vive enamorada desde 1998, dio consejos y provocó risas y promesas entre los participantes del reality show
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores