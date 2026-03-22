¿Qué sabe la Fiscalía del segundo caso de VI0LACIÓN del actor de RBD?

El creador de contenido y actor de la telenovela RBD, Luis Fernando Padilla Manzo, fue arrestado por las autoridades el 28 de agosto de 2024 en un centro comercial y posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, donde ahora permanecerá 20 años.

El influencer, conocido como Fer Italia, cometió el delito de violación en dos ocasiones en contra de una joven que tenía 16 años en ese momento.

La Fiscalía, al hacer el anuncio de la sentencia condenatoria, informó que uno de los hechos fue cometido el 11 de enero de 2024 “cuando el probable implicado con base en engaños trasladó a la víctima a la vivienda referida en donde habría cometido la violación”.

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La segunda agresión habría sucedido el 22 de marzo de ese mismo año.

“El investigado presumiblemente amenazó a la víctima con difundir videos y fotografías supuestamente de índole sexual de ella además de que de nueva cuenta la llevó al domicilio referido para agredirla sexualmente”.

El otro caso de Luis Fernando, actor de RBD

Luis Fernando, además, tiene pendiente la resolución de un segundo proceso en su contra.

La Fiscalía, a través de un comunicado vinculado al anuncio de la sentencia del primer caso, hizo públicos algunos detalles de la acusación.

“Este sujeto enfrenta un segundo proceso judicial ya que se encuentra vinculado a proceso por el delito de violación en agravio de otra mujer quien fuera su pareja sentimental”.

En ese otro caso, Luis Fernando supuestamente el 22 de mayo de 2020, luego el 27 de marzo del año 2022 y finalmente el 10 de enero de 2023 cometió agresiones sexuales en contra de esta mujer.

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Los hechos, presumiblemente, ocurrieron también en un inmueble ubicado en el municipio de Huixquilucan