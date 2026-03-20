Actor de ‘Rebelde’ es sentenciado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable de VI0LACIÓN

Uno de los actores que formó parte de la telenovela ‘Rebelde’ fue sentenciado a 20 años de prisión tras ser declarado culpable del delito de violación en contra de una adolescente de 16 años.

Fue el martes 17 de marzo cuando un juez del Poder Judicial del Estado de México, en el municipio de Tlalnepantla, dictó la pena de 10 años de cárcel para Luis Fernando Padilla por dos hechos ocurridos en 2024.

Según las autoridades, uno de los hechos ocurrió el 11 de enero, cuando ‘Fer Italia’ llevó a la joven de 16 años, mediante engaños, a un inmueble donde la agredió sexualmente.

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El segundo hecho tuvo lugar el 22 de marzo del mismo año. El reconocido influencer habría amenazado a la chica con difundir imágenes íntimas para obligarla a acudir de nuevo al lugar ubicado en Huixquilucan, donde la volvió a violentar.

Debido a los dos delitos, Padilla obtuvo dos sentencias condenatorias que suman 20 años de prisión.

El creador de contenido fue arrestado por las autoridades el 28 de agosto de 2024 en un centro comercial y posteriormente fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Barrientos, donde ahora permanecerá 20 años.

Luis Fernando Padilla Manzo enfrenta un segundo proceso penal por el presunto delito de violación en agravio de otra mujer, quien fuera su pareja sentimental. Estos hechos habrían sucedido el 22 de mayo de 2020, el 27 de marzo de 2022 y el 10 de enero de 2023.

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¿Quién es ‘Fer Italia’?

Incursionó en el mundo del entretenimiento desde que era niño, según contó en una entrevista con ‘Gusgri’ para su canal de YouTube.

Entre sus primeros trabajos en televisión se encuentran algunos comerciales y telenovelas como ‘Amigas y Rivales’, ‘Destilando Amor’ y ‘Rebelde’. En este último melodrama, el ‘influencer’ aparecía como extra en las escenas donde ‘RBD’ cantaba en un club.

