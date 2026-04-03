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¿Qué opina María Perroni Garza del NUEVO NOVIAZGO de su papá Pablo con Axel Santos?

El actor desveló que opina su hija y su expareja de la nueva oportunidad que se está dando en el amor.

Abril 03, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Pablo Perroni dio más detalles de su noviazgo con Axel Santos.

YouTube/Instagram

“María lo conoce”.

Pablo Perroni celebró los 12 años del Foro Lucerna y en medio de los festejos la prensa lo acompañó sin dudar en también cuestionarle por su nuevo noviazgo con Axel Santos y qué opinan su ex Mariana Garza y su hija María.

El actor y productor teatral se sinceró y externó cómo han sido estos meses que lleva saliendo con Santos.

“Él es una persona que admiro. Nos conocemos desde hace 10 años. En realidad todo se ha dado tan fácil, todo ha sido tan orgánico, no hemos apresurado nada, vivimos varios meses conociéndonos, saliendo, viendo quién era quién y llegó un punto donde dijimos ‘sí quiero. Quiero compartir mi vida contigo, quiero caminar contigo de la mano y vamos a hacerlo”, indicó.

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La unión va viento en popa, tanto que ya han presentado y convivido con sus respectivas familias. Incluso para María, la relación con Axel es algo que la emociona.

“Para ella nunca ha sido ningún problema ni algo que esté mal visto o que sea raro, para ella es lo que es: dos personas que se aman y que independientemente de cual sea su orientación pueden ser felices y lo entiende perfectamente. María lo conoce y María de hecho ya ha tomado clases con él porque también da clases y se quieren muchísimo. Yo conozco ya a su familia y es increíble”, compartió Pablo.
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Y enterneció a todos al hablar de su hija, misma que heredó el talento tanto de Mariana como Pablo, y que la tiene triunfando en teatro y televisión, como en ‘Matilda, el musical’.

“María es una niña espectacular, María es un niña extraordinaria, es una niña inteligente, es una niña amorosa, generosa, tiene todas las cualidades de su madre. María es mi numero uno en la lista de puras cosas maravillosas”, expresó Perroni.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Qué hacía Pablo Perroni con su ex Mariana Garza en el estreno de ‘Matilda: el musical’?

Al tiempo que abundó en el buen trabajo en equipo que ha hecho con la ex ‘Garibaldi’.

“Lo importante es que somos dos personas, adultos que estamos felices viviendo un momento maravilloso y estamos felices de compartirlo”, concluyó.

Mariana Garza María Perroni
 Pablo Perroni
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Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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