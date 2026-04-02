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¿Qué Odalys Ramírez ya NO ESTARÁ en ‘La Casa de los Famosos México’? Cuenta todo ante los rumores

La conductora revela sí seguirá dentro del proyecto del que ya es una figura emblemática.

Abril 02, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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La conductora Odalys Ramírez revela si seguirá formando parte de ‘La Casa de los Famosos México’.

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“Yo me quiero ir a la playa a vivir”.

Desde la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, Odalys Ramírez ha fungido como una de las presentadoras estrella, por ello sorprendieron los rumores de que ya no estará. Sobre todo porque muchos de sus seguidores indicaron que la van a extrañar, pero ¿es verdad que está fuera?

Ante las especulaciones, la esposa de Patricio Borghetti, rompió el silencio y reveló la verdad sobre su conducción junto a Diego de Erice.

Fue en un encuentro con la prensa que Ramírez fue cuestionada sobre su futura participación en el reality, y con una sonrisa adelantó:

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“Sí, nos vemos, nos vemos ya en esta nueva temporada de ‘La Casa de los Famosos’ que va a estar espectacular”, señaló.
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En la misma conversación, la presentadora explicó que participa en proyectos laborales tanto en México como en Estados Unidos, esto luego de que también se especulara que se iría del país a probar suerte.

NO TE VAYAS SIN LEER: Odalys Ramírez renuncia; igual que Pato Borghetti en ’Venga la Alegría’ duró 9 años en ‘Cuéntamelo, ya!’

“Luego yo me quiero ir a la playa a vivir, pero ahorita no se va a poder. Estamos con proyectos, porque se ha dicho mucho, estamos con proyectos en México y estamos con proyectos también en Estados Unidos, estamos con proyectos en los dos países. Yo creo que el universo dijo ‘a esos muchachos les gusta tanto viajar que vamos a darle chamba por otros lugares’, entonces estamos completando unos proyectos allá”, confesó Odalys.

Odalys Ramírez La Casa de los Famosos México No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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