¿Qué le pasó a Jorge Ortiz de Pinedo en el corazón y por qué fue hospitalizado de emergencia?

“Me pasó un evento muy raro”, dice Jorge Ortiz de Pinedo.

El legendario productor teatral, creador en televisión del Dr. Cándido Pérez y de “Una familia de diez”, contó que ese episodio comenzó con un simple mareo.

Cuando lo sintió, el actor se dio cuenta de que era algo fuera de lo común y decidió ir a un hospital.

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Dice que no pudo acudir con su médico de cabecera porque estaba de viaje en Monterrey, visitando a la familia.

El milagro de Jorge Ortiz de Pinedo

Desde hace más de una década, Ortiz de Pinedo fue diagnosticado con EPOC, enfermedad respiratoria que lo obligó a mudarse a Acapulco. Y cada vez que viene la Ciudad de México, utiliza oxígeno suplementario.

Pero lo que le sucedió en Monterrey fue nuevo.

Cuando llegó al hospital, los médicos lo valoraron y de inmediato le dieron el diagnóstico: un conato de infarto.

“Me hicieron un cateterismo con anestesia local y me dijeron: se le está cerrando una arteria y está al 90% cerrado”.

Entró a cirugía para ponerle un stent (una malla que permite reabrir el flujo de las arterias) y salvó la vida.