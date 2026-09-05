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¿Qué le pasó a Jorge Ortiz de Pinedo en el corazón y por qué fue hospitalizado de emergencia?

“Mientras el cuerpo aguante, aquí habrá Jorge Ortiz de Pinedo”

Septiembre 04, 2026 • 
Alejandro Flores
jorgeortiz de pinedo.jpg

Jorge Ortiz de Pinedo

TelevisaUnivision

“Me pasó un evento muy raro”, dice Jorge Ortiz de Pinedo.

El legendario productor teatral, creador en televisión del Dr. Cándido Pérez y de “Una familia de diez”, contó que ese episodio comenzó con un simple mareo.
Cuando lo sintió, el actor se dio cuenta de que era algo fuera de lo común y decidió ir a un hospital.
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Dice que no pudo acudir con su médico de cabecera porque estaba de viaje en Monterrey, visitando a la familia.

El milagro de Jorge Ortiz de Pinedo

Desde hace más de una década, Ortiz de Pinedo fue diagnosticado con EPOC, enfermedad respiratoria que lo obligó a mudarse a Acapulco. Y cada vez que viene la Ciudad de México, utiliza oxígeno suplementario.
Pero lo que le sucedió en Monterrey fue nuevo.

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Cuando llegó al hospital, los médicos lo valoraron y de inmediato le dieron el diagnóstico: un conato de infarto.

“Me hicieron un cateterismo con anestesia local y me dijeron: se le está cerrando una arteria y está al 90% cerrado”.

Entró a cirugía para ponerle un stent (una malla que permite reabrir el flujo de las arterias) y salvó la vida.

“Los médicos me dijeron: llegó usted a tiempo para evitar un infarto”.

Jorge Ortiz de Pinedo
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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