¿Por qué Luis de Llano NO ofrece disculpa pública a Sasha Sokol? Revelan grave motivo que estaría detrás

Luis de Llano no ha respondido a la condena impuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace más de un año, luego de que Sasha Sokol lo denunció por abuso y daño moral. Ha sido la cantante quien ha compartido tal información, vía Instagram, sobre el incumplimiento del productor.

En septiembre de 2026, sorprendió la noticia del arresto de Luis de Llano en el Centro Especializado para adolescentes ‘San Fernando’, al sur de la CDMX, donde cumplió con dos arrestos administrativos. Se informó que Luis de Llano debía grabar y difundir una disculpa pública para Sasha, así como publicar un resumen de la sentencia que lo condena.

¿Por qué Luis de Llano NO se disculpa con Sasha?

En el programa “Todo para la mujer”, Maxine Woodside comentó sobre el asunto, y fue su colaborador Ernesto Buitrón quien reveló el motivo por el que Luis de Llano se abstiene de ofrecer una disculpa pública a Sasha Sokol.

El periodista dijo que “una persona muy cercana al caso”, le reveló que “por recomendación de sus abogados, Luis de Llano no puede dar la disculpa, porque al momento de ofrecer la disculpa (a Sasha) estaría ofreciendo un testimonio de que entonces sí hubo un abuso sexual, y podría considerarse, hablando la legislación, una confesión en un sistema penal”.

“Está entre la espada y la pared”, dijo Buitrón. Ofrecer la disculpa sería admitir el delito.

Maxine Woodside anotó: “De todos modos se lo coge el toro, porque si no hace las disculpas, se va cinco años a la cárcel por desacato. Y si la hace, estaría aceptando que sí hubo un abuso sexual, y sería un delito, y de todos modos se va a la cárcel”.

Sasha Sokol sigue esperando que Luis de Llano cumpla su sentencia condenatoria

En junio pasado, Sasha recordó que se cumplía un año desde que la Suprema Corte de Justicia condenó a Luis de Llano por abuso y daño moral obligándolo, entre otras cosas, a hacer una disculpa pública.

“Luis quiere prolongar su impunidad lo cual demuestra su falta de conciencia. Ha buscado cualquier recurso legal a su alcance para aplazar el cumplimiento de su sentencia. Sólo aplazar, porque la sentencia es irrevocable”.

“Han pasado 365 días desde que la máxima autoridad judicial del país lo declaró culpable; 4 años desde que decidí denunciarlo y más de cuatro décadas desde que abusó de mí. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? La justicia no se obtiene solamente con una sentencia a favor, sino con el cumplimiento de la misma”, manifestó la cantante.