Rey Grupero fue víctima de abuso cuando era niño: “Fueron dos personas malvadas”

“Me pasó con dos personas que fueron muy malvadas”, dice Rey Grupero.

Así es como el influencer comienza el relato de lo que fue un episodio tan dramático que apenas ahora se atreve a enunciarlo, a pesar de que le sucedió cuando era un niño.

Rey Grupero narró en una entrevista con Imagen Televisión que fue víctima de abuso infantil, lo cual fue una experiencia traumática, evidentemente.

“Cuando te pasa, pues no entiendes... hasta que empiezas a entender porque tu cuerpo dice: ah, qué bien se siente... pero está raro y genera sentimientos y emociones”.

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El doloroso recuerdo de Rey Grupero

El influencer actualmente es padre de familia y está convencido de que los hijos no deben estar solos con nadie que no sean sus padres.

“Es fuerte lo que voy a decir pero no hay que dejarlos ni con otros niños porque puede ser que ese otro niño sea mayor y no venga de una familia estructurada”.

Rey Grupero contó que conforme fue creciendo, entendió la gravedad de lo que le pasó:

“Cuando creces, te da coraje e impotencia y dices: cómo te pasaste así de lanza”.

Sin embargo, le queda una satisfacción: una de las dos personas que abusaron de él ya purga una condena.

“Gracias a Dios esas personas ya pagaron; una de ella está en el cárcel... pero fue un tema que lo quise llevar diferente... y ni siquiera fui yo quien acusó, hubo algún otro niño y cayó (en la cárcel)”.

Rey Grupero asegura, además, que superó el abuso sin ayuda sicológica.

