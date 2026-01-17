Rescatamos nuestras fotos históricas de Cynthia Klitbo después de raparse en “El privilegio de amar”

La escena se grabó en enero de 1999 con Cynthia Klitbó rapándose en el Puente Viejo, en Francia, como parte del final de su personaje de Tamara en “El privilegio de amar”.

Como si fuera un mandato del destino, justamente cuando se cumplen 27 años de aquella memorable escena de Klitbo, sale al aire la nueva versión: Natasha Dupeyrón ejecuta la misma acción de raparse como parte del final de su personaje Tamara en “Los hilos del pasado”.

Las fotos históricas de Cynthia Klitbo en TVyNovelas

Hasta hoy, Klitbo es recordada por esa escena que se hizo a escondidas (la producción no tenía permiso de grabar) y con las dudas incluso de la productora Carla Estrada.

A su regreso de Francia, la actriz contó en exclusiva para TVyNovelas los detalles de la grabación, las emociones que surgieron en ese momento y, sobre todo, las razones por las que lo hizo.

Junto con sus reflexiones se publicó también una galería de fotos (de sesiones con la fotógrafa Blanca Charolet) en las que se muestra con la cabeza rapada, look que conservó durante algunos meses de aquel 1999.

Cynthia Klitbo, un mes después de la grabación de la escena Hemeroteca TVyNovelas / Blanca Charolet

“Valía la pena porque Tamara es una mujer apasionada y llevada a sus extremos de paciencia al verse perdida” comentó la actriz en esa entrevista en la que siempre dejó en claro que ella no vive de su imagen porque no es modelo ni vedette, es actriz.

Sobre las dudas de la productora Carla Estrada, contó:

“Se lo propuse a Carla Estrada y por momentos ella me cuestionaba de si estaba o no segura de lo que iba a hacer. Pero para mí como actriz significó mucho no ponerme una gorra de caracterización como las que pude haber usado”.

La escena se grabó a finales de enero pero se transmitió hasta febrero por lo que durante un mes, Cynthia se mantuvo oculta para no revelar lo que había sucedido.

Una vez que se transmitió el final de “El privilegio de amar”, Klitbo accedió a posar para TVyNovelas en dos sesiones en las que destaca la belleza de su rostro y la expresividad de sus manos.

Klitbo se mostró valiente al hacer la escena Hemeroteca TVyNovelas / Blanca Charolet

“Tenía que ser de una sola toma porque cada vez se juntaba más gente y crecía la atención de no contar con autorización y no es algo de diario ver a una loca rapándose en medio de la calle. Además sucedió algo muy bonito un señor mexicano que turisteaba por ahí se me acercó y me dijo que él nunca veía novelas y mucho menos lloro pero acabo de llorar contigo”

Al terminar de la grabación Cyntia recordó haber llorado largo rato y Carla Estrada le regaló un brillante conmemorativo de aquel momento histórico de las telenovelas mexicanas la joya es preciada tan especialmente por la tribu que desde ese día no se la quita de su cuello.