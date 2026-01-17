Suscríbete
Telenovelas

Rescatamos nuestras fotos históricas de Cynthia Klitbo después de raparse en “El privilegio de amar”

TVyNovelas publicó en 1999 en exclusiva dos sesiones de fotos con la actriz, quien contó detalles poco conocidos de la grabación de la escena y reveló quién le regaló un brillante al final

Enero 17, 2026 • 
Alejandro Flores
cynthia klitbo (1).jpg

Cynthia Klitbo se consagró con esa escena

Hemeroteca TVyNovelas / Blanca Charolet

La escena se grabó en enero de 1999 con Cynthia Klitbó rapándose en el Puente Viejo, en Francia, como parte del final de su personaje de Tamara en “El privilegio de amar”.

Como si fuera un mandato del destino, justamente cuando se cumplen 27 años de aquella memorable escena de Klitbo, sale al aire la nueva versión: Natasha Dupeyrón ejecuta la misma acción de raparse como parte del final de su personaje Tamara en “Los hilos del pasado”.
TE RECOMENDAMOS: Natasha Duperyón arrasó en “Los hilos del pasado” al raparse como ‘Tamara’ en Italia

Las fotos históricas de Cynthia Klitbo en TVyNovelas

Hasta hoy, Klitbo es recordada por esa escena que se hizo a escondidas (la producción no tenía permiso de grabar) y con las dudas incluso de la productora Carla Estrada.
A su regreso de Francia, la actriz contó en exclusiva para TVyNovelas los detalles de la grabación, las emociones que surgieron en ese momento y, sobre todo, las razones por las que lo hizo.
Junto con sus reflexiones se publicó también una galería de fotos (de sesiones con la fotógrafa Blanca Charolet) en las que se muestra con la cabeza rapada, look que conservó durante algunos meses de aquel 1999.

cynthia klitbo (2).jpg

Cynthia Klitbo, un mes después de la grabación de la escena

Hemeroteca TVyNovelas / Blanca Charolet

“Valía la pena porque Tamara es una mujer apasionada y llevada a sus extremos de paciencia al verse perdida” comentó la actriz en esa entrevista en la que siempre dejó en claro que ella no vive de su imagen porque no es modelo ni vedette, es actriz.

Sobre las dudas de la productora Carla Estrada, contó:

“Se lo propuse a Carla Estrada y por momentos ella me cuestionaba de si estaba o no segura de lo que iba a hacer. Pero para mí como actriz significó mucho no ponerme una gorra de caracterización como las que pude haber usado”.

La escena se grabó a finales de enero pero se transmitió hasta febrero por lo que durante un mes, Cynthia se mantuvo oculta para no revelar lo que había sucedido.
Una vez que se transmitió el final de “El privilegio de amar”, Klitbo accedió a posar para TVyNovelas en dos sesiones en las que destaca la belleza de su rostro y la expresividad de sus manos.

cynthia klitbo (4).jpg

Klitbo se mostró valiente al hacer la escena

Hemeroteca TVyNovelas / Blanca Charolet

“Tenía que ser de una sola toma porque cada vez se juntaba más gente y crecía la atención de no contar con autorización y no es algo de diario ver a una loca rapándose en medio de la calle. Además sucedió algo muy bonito un señor mexicano que turisteaba por ahí se me acercó y me dijo que él nunca veía novelas y mucho menos lloro pero acabo de llorar contigo”

Al terminar de la grabación Cyntia recordó haber llorado largo rato y Carla Estrada le regaló un brillante conmemorativo de aquel momento histórico de las telenovelas mexicanas la joya es preciada tan especialmente por la tribu que desde ese día no se la quita de su cuello.

cynthia klitbo (3).jpg

Sorprende la expresividad de sus manos

Hemeroteca TVyNovelas / Blanca Charolet

Cynthia Klitbo el privilegio de amar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
jose jose.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Un libro de oraciones y un nebulizador acompañaban siempre a José José
Enero 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
natasha-hilos-pasado.jpg
Telenovelas
Natasha Duperyón arrasó en “Los hilos del pasado” al raparse como ‘Tamara’ en Italia
Enero 10, 2026
 · 
MrPepe Rivero
angelica vale jaime camil.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Angélica Vale NO recuerda la primera vez de Lety y don Fernando en la cama
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Telenovelas-2026.jpg
Telenovelas
Famosos que regresan a las telenovelas luego de hasta casi 20 años de ausencia
Enero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
abelito papa.jpg
Famosos
Papá de Abelito entra a quirófano y pide oraciones para salir con bien
Don Abel Sáenz se sintió nervioso y agüitado antes de entrar a la cirugía, en la que no pudo estar presente su hijo
Enero 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
Aleks-Syntek.jpg
Famosos
Aleks Syntek reaparece tras meses internado: “Tuve un colapso físico y me tuve que meter a una clínica”
El músico habló sobre su supuesta crisis matrimonial, los problemas con sus hijos y de salud que enfrentó.
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Kalimba-Julio-Iglesias.jpg
Famosos
Kalimba se desmarca del caso Julio Iglesias tras preguntas sobre sus propias polémicas de ABUSO
Tras el reciente escándalo del cantante español, al mexicano se le cuestionó por los señalamientos en los que se ha visto involucrado en el pasado.
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Aldo-de-Nigris-Abelito.jpg
Famosos
‘Abelito’ y Aldo de Nigris ATRAPADOS en desborde de río en Brasil: “Podemos hacer un 24 horas sobreviviendo”
Los exparticipantes de ‘La Casa de los Famosos México’ viajaron a São Paulo para promocionar el reality ‘¿Apostarías por mí?’.
Enero 16, 2026
 · 
Ericka Rodríguez