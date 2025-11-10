Suscríbete
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”

La juez de hierro decidió priorizar su salud mental.

November 09, 2025 
MrPepe Rivero
lagranja-vip-.jpg

La Granja VIP, Lola Cortés

Lola Cortés tenía más de 9 millones de votos para quedarse, pero Lola Cortés decidió pedir su salida inmediata de ‘La Granja VIP’.

La juez de hierro pasó momentos tensos durante las últimas horas, y sus palabras fueron contundentes: “Ya no quiero estar aquí”.

Entre angustia y sinceridad, Lola Cortés dijo que “no puede” más.

“Desde hace semanas, mi mente es diferente funciona diferente y por cuestiones de salud no quiero esperarme a la decisión del público, porque yo no puedo hacerles otra semana miserable a mis compañeros”.

“A qué voy con esto, pido que me den la oportunidad de irme, ir con mis doctores a arreglar mi cuerpo, mi mente”, dijo Lola.

Flor Rubio confrontó a Lola Cortés

La periodista cuestionó a Lola Cortés el porqué, siendo juez, siempre presionaba a los alumnos de La Academia a dar lo mejor de sí y no rendirse. ¿Por qué ahora ella sí claudica?

“No es que pueda desertar, yo necesito porque tengo una enfermedad mental. Tengo trastorno de ansiedad que me lleva a la claustrofobia, y eso mismo me lleva a otras partes que no quiero mencionar”.

“Pensé que lo iba a lograr, le pido una disculpa al público si no estoy dando el ejemplo que pedí; pero mi ejemplo es priorizarme y dar el 100% en un escenario, no al 50 ni al 10".

Linet Puente la cuestionó respecto a por qué entró, sabiendo su trastorno.

“Era La Granja, ¿cómo no voy a entrar a un lugar donde hay animales, siempre he querido tener una granja? Yo estoy cuidando esta enfermedad tiempo atrás, pero no pensé que viviéramos aquí dentro, y no afuera. Todos aqui se dieron cuenta que no lo estaba pasando bien.

“He tenido más ataques de pánico en cuatro semanas, que desde que me lo diagnosticaron. Yo no produzco serotonina. Me han medicado y me han tratado bien”, explicó.

Lola Cortés La Granja VIP
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
