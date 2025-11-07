La esposa de el Patrón habla de las acusaciones contra su marido por violencia machista

Alberto del Río el Patrón es el protagonista de la historia de esta semana en La Granja VIP.

Salió a la luz la acusación que enfrentó por violencia machista y secuestro, que lo llevó no sólo a vinculación de proceso, sino a ser objeto de una investigación del FBI en Estados Unidos.

Dentro de la Granja, el luchador incluso pidió a los granjeros reunidos en el comedor, un par de minutos para explicar lo que sucedió, según su propia versión.

Asegura que el caso se montó sobre una falsa acusación y que en realidad querían extorsionarlo ya que desde el primer acercamiento le preguntaron: ¿cuánto vale tu carrera?

La producción de La Granja VIP, sin embargo, vio una oportunidad para que el tema fuera aclarado también por la esposa de el Patrón , Mary Carmen Rodríguez.

A través de una transmisión en vivo, Adal Ramones, conductor de La Granja VIP, le hizo algunas preguntas a Mary Carmen, aunque siempre la estuvo cortando ya que, dijo, tenían un fuerte retraso.

“Nunca hubo la base ni el fundamento para sostener esa clase de acusaciones. No fue así. Se hizo una investigación seria por parte de una de las más importantes agencias de investigación en el mundo y el resultado es que cada acusaciones que le imputaron era mentira”, aseguró Rodríguez Lucero.

¿Qué se sabe del caso de violencia de el Patrón?

En las notas periodísticas de la época quedó registrado que efectivamente el Patrón que libre pero no por una declaración de inocencia sino por desestimación del caso.

Es decir, que el juez no encontró pruebas suficientes de la parte acusadora para desarrollar el juicio.

La esposa del Patrón lo explicó en estos términos.

“Fueron desechadas por esa razón y como la contraparte no tenía cómo sostener esas mentiras, lo que hizo fue fugarse porque no se presentó”.

Rodríguez Lucero dice que el asunto está tan enterrado en el pasado de el Patrón que ni siquiera fue tema de conversación cuando se conocieron o cuando entró a La Granja VIP.

