Sandra Itzel arremete contra los críticos de “La Granja VIP": “Eso no se hace”

Sandra Itzel, la segunda eliminada de La Granja VIP, no duda en señalar a los críticos del programa por lo que considera un trato injusto y poco profesional.

En entrevista con TVyNovelas, la exparticipante confesó sentirse juzgada y los acusó de no hacer su “tarea” y basar sus comentarios en suposiciones. Además, reveló el duro golpe que significó para ella el cambio de actitud de Lis Vega, a quien consideraba su amiga fuera del reality.

¿Qué consideras que te falló?

Yo creo que confié mucho y me dejé apagar por factores externos que no debí permitir, no debí permitir que jugaran con mi mente.

¿A quiénes te refieres exactamente?

A Lis Vega, se sabe la cuestión que hubo con ella, que me empezó a tratar muy mal... yo siento que éramos amigas afuera y me impactó mucho su comportamiento. Si me lo hubiera hecho alguien que no conocía, lo hubiera entendido, como con Jawi, que me la cantó de frente y lo esperaba, pero de Lis no y me pegó muchísimo en el corazón. Y siento que, a partir de eso, vino mi declive como granjera.

¿Le guardas rencor a Lis o a algún compañero?

Para nada. La verdad es que todos han sabido jugar inteligente, por alguna razón siguen adentro. De hecho, a mí me dijo Alfredo Adame que había gente que ya venía con estrategias mentales y hoy lo entiendo, chance y ese fue el juego sucio de Lis.

¿Consideras que ella está jugando sucio?

No, porque al final cada quien juega como quiere, simplemente no creo que sea correcto que para jugar lastimes a una persona.

¿Qué piensas de las críticas que has recibido? ¿Te han afectado?

La verdad no porque yo sé quien soy. He pasado por muchas cosas, vengo de un tema personal muy fuerte y me ha costado mucho trabajo reconstruirme, entonces no hay nada que me haga dudar de la mujer que soy. Les pudo gustar mi juego o no, pero no me arrepiento de nada de lo que hice porque yo no le falté el respeto a nadie, no traicioné a nadie, no herí a nadie, siempre busqué llevarme bien con todos, compartir y convivir.

“Yo creo que en gran parte de los ataques que he recibido tienen mucha responsabilidad los críticos de La granja”.

¿Por qué?

Porque no son nada profesionales, nada éticos y ni siquiera hacen su tarea, yo me di cuenta porque cuando salí y fui a la gala me culparon de cosas que ni siquiera eran ciertas.

“Por ejemplo, “La cucaracha grupera” me dijo que traicioné a las mujeres y tres veces le pregunté a qué mujeres y nunca me dijo un nombre porque eso nunca pasó. Luego, Linet Puente me tachó de “pickme” y no me lo dijo de frente, nunca tuvo la valentía de encararme. Me llamó así por querer buscar un grupo cuando yo me sentí excluida, pero nunca llamó “pickme” a Lis Vega por estarle llorando a todos, manipulándonos para que me sacaran, eso sí es buscar validación en los hombres”.

“Los críticos no tienen ni siquiera la educación de tomarse el tiempo de ver el programa, el 24/7, sus críticas se basaron en un juicio injusto y personal. Yo me sentí en un juicio, como si hubiera matado a una persona y eso no se hace”, dijo Sandra Itzel.