Rosa María Noguerón responde a críticas tras polémica con Abelito; llaman al reality “La Casa de los Fraudes”

Después de tres temporadas, gran parte del público sabe que la productora de La Casa de los Famosos México es Rosa María Noguerón.

Es por ello que, luego de lo ocurrido con Abelito y Daniel Sosa, en una dinámica que solo provocó críticas para la producción, las redes sociales se inundaron de quejas por parte del público.

Generalmente Rosa María Noguerón no responde a quienes la etiquetan en sus quejas, pero esta vez sí lo hizo.

A través de la red social X, alguien le escribió: “Que poquísima madre para Abelito y que pinc3 favoritismo para Guana no se sorprendan que le regalan la salvación el domingo”. Rosa María Noguerón respondió: “Te esperamos en el programa del domingo”.

Las críticas aumentaron de nivel y una cuenta tachó a La Casa de los Famosos México de ser “La casa de los fraudes”, a la par de criticar a Rosa María. “Esta temporada queda bautizada como “La casa de los fraudes”... En esto convertiste el show @ronogueron en que tu protegido (Guana) llegue a la final y sacrificar a Shiky el domingo, cuando el te ha dado más contenido que ese mueble traidor”.

La productora del Reality decidió responderle a la persona: “Cuando lleguemos a la final, si no suceden tus acusaciones, espero tu disculpa”.

¿Qué pasó con Abelito?

Abelito quedó desilusionado tras encontrar la Moneda del Destino en La Casa de los Famosos México el viernes 19 de septiembre, pues el ‘beneficio’ era una llamada telefónica con Daniel Sosa, amigo de Guana.

Lo peor fue que, debido a la emoción de ganar y ver un teléfono, Abelito creyó que lo contactarían con su papá. Incluso confesó que la voz de Daniel Sosa le sonó igual a la de su padre.

Abelito se enojó ViX

Durante los primeros minutos, Abelito habló con Daniel Sosa pensando que era su padre, hasta que le aclararon que solo debía llevarle un mensaje a Guana.

“Quedé como un tonto, güey. Me emocioné en el teléfono y pensé que era él, su voz se parece tanto, pensé que estaba hablando desde el pueblo con la poca señal”, dijo Abelito tras el momento que generó enojo y críticas por parte del público.

El público condenó lo que pasó con Abelito

En medio de rumores de supuesto favoritismo por Guana, que la actividad con Daniel Sosa fuera dirigida a él desató aún más críticas. Y es que Abelito solo fungió de mensajero, pese a haber encontrado la Moneda del Destino.

En redes sociales hubo una lluvia de críticas contra la producción, la palabra “gatada” se hizo tendencia, y periodistas como Alex Kaffie lo califican como una “vileza”.

La publicación oficial de Instagram de LCDF se llenó de comentarios negativos Instagram

Los memes en X contra La Casa y a favor de Abelito X