Filtran supuesta lista con finalistas de “La Granja VIP": ¿Cuándo salen Sergio Mayer Mori y Lola Cortés?

Tras la salida de Omahi, supuestamente se confirmó una lista que circula en redes sociales con los nombres de los habitantes de “La Granja VIP” en el orden en el que saldrán del reality show hasta la final.

La lista filtrada llega en la cuarta semana, en la que supuestamente saldrá Eleazar Gómez. Como ya es común en los reality shows, las redes sociales juegan un papel fundamental, y el público replica publicaciones como las que incluyen listas de este tipo.

Y es que es común que el público sospeche que hay acuerdos previos y planes secretos de la producción de los programas, aunque se insista en la importancia de sus votos.

Supuesta lista filtrada de La Granja VIP TikTok

Según la lista filtrada de “La Granja VIP”, Lola Cortes abandonaría el programa en alguna semana, aunque se asegura que está en negociación para evitarle una multa de casi un millón de pesos.

¿Quiénes serían los finalistas de “La Granja VIP”?

La famosa lista filtrada podría ser un invento de alguien. Incluso en redes sociales hay quienes critican: “letra de niño de secundaria jajajajaja cada vez hacen menos creíble la lista, no le echan ganas”.

Sin embargo, parece que al público le gusta adelantarse a lo que verá en la final, y con base en la supuesta lista, estos serían los finalistas:

Kim Shantal - Quinta finalista

César Doroteo - Cuarto Finalista

Manola Diez - Tercer Finalista

Alfredo Adame - Segundo finalista

Y la ganadora sería La Bea...

Cabe señalar que en el formato existe una figura conocida como “el infiltrado”, es decir, un habitante que no está jugando realmente y que solo genera conflictos al interior de “La Granja VIP”. ¿Quién será?

En tanto, la televisora presume sus audiencias: 36 millones de televidentes, 800 millones de views y más de 85 millones de votos.