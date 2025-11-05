Suscríbete
Famosos

Filtran supuesta lista con finalistas de “La Granja VIP": ¿Cuándo salen Sergio Mayer Mori y Lola Cortés?

Este reality show tampoco se salvó de filtraciones.

November 05, 2025 • 
MrPepe Rivero
lagranja-filtran-lista.jpg

La Granja VIP

Instagram

Tras la salida de Omahi, supuestamente se confirmó una lista que circula en redes sociales con los nombres de los habitantes de “La Granja VIP” en el orden en el que saldrán del reality show hasta la final.

La lista filtrada llega en la cuarta semana, en la que supuestamente saldrá Eleazar Gómez. Como ya es común en los reality shows, las redes sociales juegan un papel fundamental, y el público replica publicaciones como las que incluyen listas de este tipo.

Te puede interesar:
Silvia-Navarro.jpg
Telenovelas
Silvia Navarro protagonizará nueva versión de ‘Amor en Custodia’ de la mano de Juan Osorio
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
susana zabaleta ricardo perez fotos cama
Famosos
Susana Zabaleta: Tras robo en su casa Ricardo Pérez hace que pierdan los vuelos a su siguiente destino
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde-ojos.jpg
Famosos
Ninel Conde cambia el color de sus ojos a verde olivo con riesgoso procedimiento
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
despierta-america--lgbtq.jpg
Famosos
Conductor de Univision por fin sale del clóset: “Por respeto y amor, esperé a que mi padre falleciera”
October 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Y es que es común que el público sospeche que hay acuerdos previos y planes secretos de la producción de los programas, aunque se insista en la importancia de sus votos.

lista-granja-vip.jpg

Supuesta lista filtrada de La Granja VIP

TikTok

Según la lista filtrada de “La Granja VIP”, Lola Cortes abandonaría el programa en alguna semana, aunque se asegura que está en negociación para evitarle una multa de casi un millón de pesos.

¿Quiénes serían los finalistas de “La Granja VIP”?

La famosa lista filtrada podría ser un invento de alguien. Incluso en redes sociales hay quienes critican: “letra de niño de secundaria jajajajaja cada vez hacen menos creíble la lista, no le echan ganas”.
Sin embargo, parece que al público le gusta adelantarse a lo que verá en la final, y con base en la supuesta lista, estos serían los finalistas:

Kim Shantal - Quinta finalista
César Doroteo - Cuarto Finalista
Manola Diez - Tercer Finalista
Alfredo Adame - Segundo finalista
Y la ganadora sería La Bea...

Cabe señalar que en el formato existe una figura conocida como “el infiltrado”, es decir, un habitante que no está jugando realmente y que solo genera conflictos al interior de “La Granja VIP”. ¿Quién será?

En tanto, la televisora presume sus audiencias: 36 millones de televidentes, 800 millones de views y más de 85 millones de votos.

La Granja VIP Eleazar Gómez Lola Cortés
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Laura-Pausini-Ettore.jpg
Famosos
Tío de Laura Pausini muere atropellado en Italia y el culpable se dio a la fuga
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
monika-sanchez-cancer-hermana-.jpg
Famosos
Mónika Sánchez reaparece con su primo Marco Antonio Regil y revela triste calvario fatal de su hermana
November 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abelito--exclusiva-.jpg
Famosos
Abelito ya triunfa en ‘El Tenorio Cómico’ y asegura que su humildad sigue intacta
November 04, 2025
 · 
Nayib Canaán
juan-osorio-eva-daniela-bebes-.jpg
Famosos
Juan Osorio y Eva Daniela tienen un mes de casados y quieren tener bebés: "¡¿Por qué no?!”
November 04, 2025
 · 
Edson Vázquez
Ben-Duncan.jpg
Viral
Muere exintegrante de ‘Big Brother’ tras caer del séptimo piso de un lujoso hotel en Londres
A pesar de los mejores esfuerzos del servicio de ambulancias, el hombre fue declarado muerto en la escena.
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
blue-demon-jr-hospital-sale.jpg
Famosos
Blue Demon Jr. sale del hospital tras estar terapia intensiva por accidente automovilístico
El luchador habló de su retiro minutos antes de ser dado de alta.
November 04, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Sergio-Goyri.jpg
Famosos
Sergio Goyri no se casa con su novia Lupita Arreola: “Debe ser una que valga la pena”
El polémico actor explicó por qué no se ha casado con su prometida.
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Casa-Julián-Figueroa-Salma-Hayek.jpg
Famosos
Se incendia residencia de Julián Figueroa en Veracruz; también fue la casa de Salma Hayek
La antigua casa de la actriz fue víctima de un incendio durante la madrugada del jueves 30 de octubre.
November 04, 2025
 · 
Ericka Rodríguez