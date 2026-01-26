Suscríbete
Famosos

Vicente Fernandez Jr. PIERDE 17 kilos previo a convertirse en padre por quinta ocasión

El cantante presumió su nueva figura tras someterse a un estricto régimen alimenticio.

Enero 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Vicente-Fernández-Jr..jpg

El hijo de don Vicente Fernández luce una nueva figura.

Instagram

“Son el resultado de disciplina, constancia, buenos hábitos y decisión. Nada de atajos, Nada de milagros”.

Vicente Fernández Jr. y su pareja, Mariana González, celebraron hace unos días el lujoso baby shower de su hija Isabella. La primera hija de ella y la quinta de él.

El festejo titulado ‘El Circo de Isabella’ se llevó a cabo en el rancho de ‘Los Tres Potrillos’, al que se dieron cita los más allegados a la pareja. Sin embargo, de la familia, sólo se pudo notar la presencia de doña Cuquita, Alex Fernández y su esposa Alexa.

Por su parte, la viuda de don Vicente Fernández se dijo dichosa de recibir a su doceava nieta y, la primera hija de Vicente Jr., desde hace 29 años, cuando nació Ramón, el hijo más joven del cantante.

LEE TAMBIÉN: Hijo de Vicente Fernández Jr. revela distanciamiento con su padre; no lo apoya: “cada quien su vida”

Los otros hijos de Jr., Vicente III, Sissy, Fernanda y Ramón no asistieron al evento.

Se prepara para recibir a su hija…

Pero antes de la fiesta, Fernández Jr. se sometió a un estricto régimen alimenticio con el que logro perder 17 kilos de peso.

El primero en compartir el caso del cantante fue el doctor David García Pérez, quien junto a la doctora Suhail J. Luna, ayudaron a Vicente a conseguir una transformación total en su físico.

f768x1-1237457_1237584_5050.jpg
“Son el resultado de disciplina, constancia, buenos hábitos y decisión. Nada de atajos, Nada de milagros Trabajo real = resultados reales. Esto es lo que pasa cuando te comprometes con tu salud y confías en un programa bien estructurado”, se lee en el mensaje del profesional de salud.

Las imágenes del nuevo look de Fernández se volvieron virales y lo más atractivo de todo fue que el famoso de 62 años fue su esbeltez. Ante ello su médico lo felicitó por el logro y añadió algunos de los trucos que lo ayudaron a tener este drástico cambio de imagen.

Por su parte, el también empresario aprovechó para mostrar fotos de su antes y después de bajar 17 kilos.

Cabe destacar que el radical cambio físico todavía no ha llegado al final, pues en el mensaje del médico se advertía: “vamos por los últimos kilos”.

vicente fernández jr mariana gonzalez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
