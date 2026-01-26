Vicente Fernandez Jr. PIERDE 17 kilos previo a convertirse en padre por quinta ocasión

“Son el resultado de disciplina, constancia, buenos hábitos y decisión. Nada de atajos, Nada de milagros”.

Vicente Fernández Jr. y su pareja, Mariana González, celebraron hace unos días el lujoso baby shower de su hija Isabella. La primera hija de ella y la quinta de él.

El festejo titulado ‘El Circo de Isabella’ se llevó a cabo en el rancho de ‘Los Tres Potrillos’, al que se dieron cita los más allegados a la pareja. Sin embargo, de la familia, sólo se pudo notar la presencia de doña Cuquita, Alex Fernández y su esposa Alexa.

Por su parte, la viuda de don Vicente Fernández se dijo dichosa de recibir a su doceava nieta y, la primera hija de Vicente Jr., desde hace 29 años, cuando nació Ramón, el hijo más joven del cantante.

Los otros hijos de Jr., Vicente III, Sissy, Fernanda y Ramón no asistieron al evento.

Se prepara para recibir a su hija…

Pero antes de la fiesta, Fernández Jr. se sometió a un estricto régimen alimenticio con el que logro perder 17 kilos de peso.

El primero en compartir el caso del cantante fue el doctor David García Pérez, quien junto a la doctora Suhail J. Luna, ayudaron a Vicente a conseguir una transformación total en su físico.

“Son el resultado de disciplina, constancia, buenos hábitos y decisión. Nada de atajos, Nada de milagros Trabajo real = resultados reales. Esto es lo que pasa cuando te comprometes con tu salud y confías en un programa bien estructurado”, se lee en el mensaje del profesional de salud.

Las imágenes del nuevo look de Fernández se volvieron virales y lo más atractivo de todo fue que el famoso de 62 años fue su esbeltez. Ante ello su médico lo felicitó por el logro y añadió algunos de los trucos que lo ayudaron a tener este drástico cambio de imagen.

Por su parte, el también empresario aprovechó para mostrar fotos de su antes y después de bajar 17 kilos.

Cabe destacar que el radical cambio físico todavía no ha llegado al final, pues en el mensaje del médico se advertía: “vamos por los últimos kilos”.

