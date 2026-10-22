Alix de ‘Timbiriche’ comparte la última publicación junto a su esposo Jack Derzavich tras su fallecimiento

“Ahora que las palabras no logran expresar todo lo que quiere decir mi alma, lo traduce un suspiro y tú, lo habitas todo”.

La exintengrante de ‘Timbiriche’, Alix Bauer, ha mantenido casi en secreto uno de los episodios más dolorosos de su vida: el deceso de su esposo, Jack Derzavich, con quien estuvo casada por más de 30 años.

Aunque la intérprete ha evitado hablar públicamente de su pérdida, esporádicas publicaciones en redes sociales dan destellos de su historia de amor.

Una de las postales más emblemáticas data del 18 de marzo de 2018, cuando celebraron 23 años de casados.

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“Hace 23 años hicimos un pacto para recorrer un camino que no sabíamos a dónde, ni cómo nos llevaría, pero hoy vemos juntos el mismo horizonte y el futuro que aún queremos para dos. Gracias por esta rueda de la fortuna que sigue girando. Te amo”, escribió Alix.

En una de sus más recientes publicaciones relacionadas con la pérdida de Jack, la cantante capturó una imagen del cielo y escribió lo que parece una dedicatoria a su esposo.

“Ahora que las palabras no logran expresar todo lo que quiere decir mi alma, lo traduce un suspiro y tú, lo habitas todo”, expresó.

La cantante no mencionó directamente a Derzavich ni explicó el contexto de la imagen. Sin embargo, la publicación apareció en medio de los mensajes con los que su familia ha recordado al empresario.

¿Quién fue Jack Derzavich y cómo murió?

El empresario de origen judío perdió la vida el pasado 3 de diciembre de 2025, a los 60 años. Hasta el momento no se conocen las causas del fallecimiento.

El Festival Internacional de Cine Judío de México también expresó sus condolencias a la familia y mencionó a Alix y a sus tres hijos: Moisés, Danna y Mijal.

“Nos unimos con profundo cariño al duelo por la partida de Jack Derzavich Kahan. Acompañamos a Alix Bauer, a sus hijos Moisés, Danna y Mijal, y a toda su familia en este difícil momento. Que su memoria sea siempre bendición. Fuerte abrazo”, publicó el festival.

Alix y Jack se casaron en 1995 y mantuvieron su vida familiar lejos de la exposición mediática.

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A casi diez meses de la muerte del empresario, las publicaciones de la cantante y sus hijos mantienen presente el recuerdo de quien fue una figura central en su familia.