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Excesos y romances: estos secretos se revelan en el capítulo 3 de la serie “Timbiriche”

1985 fue un año exitoso para la banda pero también caótico

Octubre 17, 2026 • 
Alejandro Flores
timbiriche capitulo 3.jpg

Timbiriche, capítulo 3

Instagram ViX

La bioserie de Timbiriche termina una primera etapa con el capitulo 3.

Centrado en lo que pasaba con el grupo en 1985, el episodio le da un cierre a lo que sucedió entre Sasha y Luis de Llano: cuando los padres de ella se dan cuenta de su relación, la mandan a estudiar a Boston. En los créditos finales se consigna lo que sucedió en la realidad en los últimos cuatro años, cuando Sasha decidió promover una demanda civil en contra de Luis de Llano.
Es una denuncia que, se debe recordar siempre, ganó Sasha en tres instancias, incluyendo la Suprema Corte de Justicia.
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Luis de Llano actualmente está sentenciado a reparación del daño y ofrecer una disculpa pública, lo cual no ha cumplido a pesar de que la sentencia se dictó desde 2025.

¿De qué trata el capítulo 3?

De manera paralela, en este capítulo 3, disponible en ViX a partir de este 17 de abril, se narran los excesos en los que cayó la mayoría de los integrantes de la banda en aquella época.
Escenas crudas muestran a los integrantes en escenas con fans en las habitaciones del hotel donde el alcohol y el cigarro abundaban.
Sus travesuras también suben de nivel y llegan a incendiar medio piso de un hotel. También se muestra una escena en la que desobedecen las normas de los hoteles, usan la alberca toda la madrugada mientras fuman y toman.

Timbiriche: su historia, polémicas y la serie que revela sus secretos

Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones

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Se retrata también lo complicadas que eran sus giras: viajaban en un autobús en el que recorrían largas distancias entre ciudades de México y sin tiempo para turistear.

Es la época también de la salida de Benny Ibarra y la entrada de Eduardo Capetillo, quien está enamorado de Mariana Garza.

Timbiriche
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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