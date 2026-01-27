Jacky Bracamontes les cuenta a sus hijas CÓMO MURIÓ su hermano y su reacción la dejó conmocionada

“’¿Por qué falleció mi hermano, mamá?’”.

Era 2013 cuando Jacqueline Bracamontes estaba feliz por su embarazo gemelar. Junto a su esposo, Martín Fuentes, compartían la emoción de traer al mundo a sus primeros hijos a los que llamarían como sus padres Jacky y Martín. Aunque fue un embarazo “pesado”, todo parecía ir bien.

“Fue normal hasta el final. En la semana 34 fui a hacerme el chequeo normal y todo estaba bien, o sea, me checaron ultrasonido, el corazón de uno, el corazón de la otra perfecto”, relató la actriz a Yordi Rosado.

Poco después de esa cita médica, Jacky acompañó a su esposo a un evento donde comenzó a sentirse mal y a tener contracciones, sin embargo, el doctor le dijo que era normal al tratarse de la semana 34.

La también conductora continuó con su rutina diaria y llegada la Semana Santa viajó junto a su esposo a Tequesquitengo, donde tuvo contracciones de nueva cuenta y fue llevada a emergencias, ahí los médicos le informaron que el corazón de uno de sus gemelos se escuchaba muy fuerte, pero el otro casi no se distinguía , por lo que procedieron a hacerle una cesárea.

“Entonces algo pasa que Martín se queda en silencio y luego de repente oigo llorar a un bebé y el doctor dice ‘viene Martín mal’”, pero en realidad el bebé llevaba tres días sin vida.

“Martín fue quien me contó todo. Me dijo que el bebé no la libró, nació azulito, ya había fallecido. (...) Ahí se me cayó el mundo. Lloré mucho, lloré meses”, relató Jacky.

Su hija Jacky quiso saber qué pasó con Martín…

En una charla reciente, Bracamontes mencionó que su hija mayor le pidió que le contara la anécdota de cuando nació.

“Le empecé a platicar todo, yo muy tranquila. Estaban las tres, Renata, Caro y Jacky, les empecé a platicar todo desde el antes, cómo empezó… es que empecé con contracciones, ‘mamá, ¿qué es eso?’, me dolía la panza. ‘¿Y por qué te dolía la panza?’. Entonces ahí voy con toda la historia, tratando de explicarle a su nivel. Entonces le digo que me abrieron la panza y tu hermanito que estaba dentro contigo ya había fallecido”, les narró Jacky.

La niñas se quedaron atentas escuchando la historia, sin embargo, comenzaron a preguntar con curiosidad. “’¿Por qué falleció mi hermano, mamá?’”.

“Le dije ‘es que Dios quiso que se fuera al cielo’. ‘Mamá, por qué Dios quiso que mi hermanito se fuera al cielo?’, y le dije ‘Jackie, no sé la respuesta. No sé, a veces Dios toma decisiones que no entendemos, quiere darnos alguna lección, la verdad es que no sé’. Entonces seguimos hablando del tema y al final les digo ‘pero saben qué, lo más bonito de todo esto es que en este momento tenemos un angelito en el cielo que nos cuida a todas’”, dijo la actriz sobre lo que contó a sus pequeñas.

Finalmente, y con asombro, Jacky, la hermana gemela de Martín, hizo un comentario que dejó sin palabras a Jacqueline.

“’Mamá, ya sé por qué Diosito se lo llevó al cielo, ya sé por qué se lo llevó, para tener un angelito que nos cuidara, sino no tendríamos un angelito que nos cuidara’”. A lo que Bracamontes respondió: “’Tienes toda la razón, Jacky’, me quedé así (conteniendo el llanto), las despedí: ‘buenas noches, niñas, que sueñen con los angelitos’, me voy y otra vez lloré, concluyó.

