Suscríbete
Famosos

Jacky Bracamontes les cuenta a sus hijas CÓMO MURIÓ su hermano y su reacción la dejó conmocionada

La actriz tuvo que recordar la pérdida de su único hijo, Martín, a petición de su hija mayor.

Enero 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Jacky-Bracamontes.jpg

La actriz y conductora revivió la muerte de su hijo Martín.

YouTube

“’¿Por qué falleció mi hermano, mamá?’”.

Era 2013 cuando Jacqueline Bracamontes estaba feliz por su embarazo gemelar. Junto a su esposo, Martín Fuentes, compartían la emoción de traer al mundo a sus primeros hijos a los que llamarían como sus padres Jacky y Martín. Aunque fue un embarazo “pesado”, todo parecía ir bien.

“Fue normal hasta el final. En la semana 34 fui a hacerme el chequeo normal y todo estaba bien, o sea, me checaron ultrasonido, el corazón de uno, el corazón de la otra perfecto”, relató la actriz a Yordi Rosado.

Poco después de esa cita médica, Jacky acompañó a su esposo a un evento donde comenzó a sentirse mal y a tener contracciones, sin embargo, el doctor le dijo que era normal al tratarse de la semana 34.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué le pasó a la hija de Jacky Bracamontes? Martín Fuentes, su papá, reveló los detalles del terrible accidente

La también conductora continuó con su rutina diaria y llegada la Semana Santa viajó junto a su esposo a Tequesquitengo, donde tuvo contracciones de nueva cuenta y fue llevada a emergencias, ahí los médicos le informaron que el corazón de uno de sus gemelos se escuchaba muy fuerte, pero el otro casi no se distinguía , por lo que procedieron a hacerle una cesárea.

“Entonces algo pasa que Martín se queda en silencio y luego de repente oigo llorar a un bebé y el doctor dice ‘viene Martín mal’”, pero en realidad el bebé llevaba tres días sin vida.

“Martín fue quien me contó todo. Me dijo que el bebé no la libró, nació azulito, ya había fallecido. (...) Ahí se me cayó el mundo. Lloré mucho, lloré meses”, relató Jacky.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

Su hija Jacky quiso saber qué pasó con Martín…

En una charla reciente, Bracamontes mencionó que su hija mayor le pidió que le contara la anécdota de cuando nació.

“Le empecé a platicar todo, yo muy tranquila. Estaban las tres, Renata, Caro y Jacky, les empecé a platicar todo desde el antes, cómo empezó… es que empecé con contracciones, ‘mamá, ¿qué es eso?’, me dolía la panza. ‘¿Y por qué te dolía la panza?’. Entonces ahí voy con toda la historia, tratando de explicarle a su nivel. Entonces le digo que me abrieron la panza y tu hermanito que estaba dentro contigo ya había fallecido”, les narró Jacky.

La niñas se quedaron atentas escuchando la historia, sin embargo, comenzaron a preguntar con curiosidad. “’¿Por qué falleció mi hermano, mamá?’”.

LEE TAMBIÉN:
Jenni Rivera también PRESINTIÓ que su avión se caía y se lo dijo al primero que se enteró de su muerte

“Le dije ‘es que Dios quiso que se fuera al cielo’. ‘Mamá, por qué Dios quiso que mi hermanito se fuera al cielo?’, y le dije ‘Jackie, no sé la respuesta. No sé, a veces Dios toma decisiones que no entendemos, quiere darnos alguna lección, la verdad es que no sé’. Entonces seguimos hablando del tema y al final les digo ‘pero saben qué, lo más bonito de todo esto es que en este momento tenemos un angelito en el cielo que nos cuida a todas’”, dijo la actriz sobre lo que contó a sus pequeñas.

Finalmente, y con asombro, Jacky, la hermana gemela de
Martín, hizo un comentario que dejó sin palabras a Jacqueline.

“’Mamá, ya sé por qué Diosito se lo llevó al cielo, ya sé por qué se lo llevó, para tener un angelito que nos cuidara, sino no tendríamos un angelito que nos cuidara’”. A lo que Bracamontes respondió: “’Tienes toda la razón, Jacky’, me quedé así (conteniendo el llanto), las despedí: ‘buenas noches, niñas, que sueñen con los angelitos’, me voy y otra vez lloré, concluyó.

jaqueline bracamontes
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Silvana-Prince.jpg
Famosos
Ahora la mamá de Vadhir SE LANZA contra Eugenio Derbez: “no fue un buen padre, los años no pasan en balde”
Enero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nieto-Lucha-Villa.jpg
Famosos
Buscan al nieto de Lucha Villa, está DESAPARECIDO y ya emiten su ficha de localización
Enero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ortega-doblaje-2.jpg
Famosos
Doblaje mexicano otra vez de luto: Murió Alexis Ortega voz de Tom Holland en “Spider-Man”
Enero 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
charly-moreno-muerte.jpg
Famosos
Luto por Charly Moreno, de Banda Reencuentro Norteño; fue una de las víctimas de la balacera en Salamanca
Enero 26, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Un-sueño-posible.jpg
Hollywood
Reportan al protagonista de ‘Un sueño posible’ con soporte vital tras COLAPSAR en su casa
Quinton Aaron fue hospitalizado de emergencia en Atlanta.
Enero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pati-Chapoy-Ernesto-Hernández.jpg
Famosos
Pati Chapoy también DESTROZA a su exasistente y él la protege: “hay cosas que jamás me atrevería a decir”
Ernesto Hernández fue despedido, y en el aniversario 30 de ‘Ventaneando’, la conductora también arremetió contra él.
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vicente-Fernández-Jr..jpg
Famosos
Vicente Fernandez Jr. PIERDE 17 kilos previo a convertirse en padre por quinta ocasión
El cantante presumió su nueva figura tras someterse a un estricto régimen alimenticio.
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Derbez-Gus-Rodríguez.jpg
Famosos
Exescritor revela que Gus Rodríguez trataba de ocultar el peor DEFECTO de Eugenio Derbez
El creativo relató algunas anécdotas que vivió junto al actor y director.
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez