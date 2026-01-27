Suscríbete
Famosos

Jimena Pérez, ‘La Choco’, regresa a vivir a México tras SUPERAR el cáncer y “un dolor mal manejado”

Luego de vivir en España por casi 7 años, la presentadora vuelve junto a su esposo y sus hijos.

Enero 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Jimena-Pérez-Choco.jpg

‘La Choco’ anunció que regresa a vivir a México tras años de vivir en Europa.

Instagram

“Era un tema de migración, un dolor mal manejado, del que la gente me visitaba, mi familia me visitaba y no sabía cómo manejar esas alegrías y luego esas despedidas”.

Era 2019, cuando Jimena Pérez, mejor conocida como ‘La Choco’, su esposo, Rafa Sarmiento, y sus hijos Iker e Iñaki, cambiaban su residencia a España. En aquel momento, la conductora se despidió de ‘Ventaneando’, sin embargo y luego de un tiempo pudo tener participaciones esporádicas.

Luego de casi siete años de radicar en Europa, la familia está lista para hacer la mudanza y cerrar un ciclo.

Jimena y Rafa emigraron a España con el objetivo de brindar mejor atención y terapias a su hijo Iñaki, quien años atrás fue diagnosticado con trastorno del neurodesarrollo.

TE RECOMENDAMOS: Elisa Beristain casi sufre un paro cardiaco y choque séptico: ¿Cuál es su reporte de salud?

“Ya es tiempo de regresar a México, yo creo que la vida son ciclos, en su momento creo que tomamos una gran decisión. Yo renuncié absolutamente a todo y era por un bien familiar, por un bien de mi hijo. Creo que Iñaki ha avanzado un montón, Iker también ya lo ves y es un adolescente de 1.82, esos niñitos que me llevé ya son unos señores…”, dijo en entrevista a Maxine Woodside.

La presentadora también destacó en la importancia de volver a retomar el contacto con el resto de sus seres queridos que radican en México. “Creo que también el hecho de estar cerca de la familia ayuda un montón. A veces es mucho más poderoso que mil terapias y creo que a mis hijos estar cerca de los suyos les va a ayudar mucho, fueron ya casi siete años…”, expresó.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Cuál es el verdadero motivo por el que regresa a México?

Pérez se sinceró y compartió que tomó la decisión de volver, particularmente porque estar lejos de los suyos fue algo que trastocó su bienestar.

“Desde hace tres años que me detectaron el cáncer de mama me puse a trabajar muchas cosas en cuanto a terapia y yo creo que di con el clavo. Para mí en lo personal era un tema de migración, era un tema de un dolor mal manejado, del que la gente me visitaba, mi familia me visitaba y no sabía cómo manejar esas alegrías y luego esas despedidas que la gente que vive lejos sabe, lo duras que son…”, confesó.

Jimena también mencionó que no fue fácil tomar la decisión de regresar luego de casi 7 años en España, sin embargo, ella y su esposo y hermano de Atala Sarmiento, pusieron las cartas sobre la mesa.

NO TE VAYAS SIN LEER: Yolanda Andrade regresa a trabajar “con ENVIDIABLE HUMOR y vitalidad” a ‘Montse&Joe’ en medio de su lucha

“Al final pedí muchas señales, lo platiqué con Rafa. Rafa finalmente sigue trabajando para TNT, sigue haciendo todos los eventos de cine, música y premiaciones. Tomamos esta decisión en conjunto, los pros y los contras. Todo son ciclos y ese ciclo por lo pronto se cierra… Al final estamos muy contentos los cuatro de regresar y vienen muchas cosas para todos…”, concluyó.

Jimena Pérez Rafael Sarmiento
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ortega-doblaje-2.jpg
Famosos
Doblaje mexicano otra vez de luto: Murió Alexis Ortega voz de Tom Holland en “Spider-Man”
Enero 27, 2026
 · 
MrPepe Rivero
charly-moreno-muerte.jpg
Famosos
Luto por Charly Moreno, de Banda Reencuentro Norteño; fue una de las víctimas de la balacera en Salamanca
Enero 26, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Pati-Chapoy-Ernesto-Hernández.jpg
Famosos
Pati Chapoy también DESTROZA a su exasistente y él la protege: “hay cosas que jamás me atrevería a decir”
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Vicente-Fernández-Jr..jpg
Famosos
Vicente Fernandez Jr. PIERDE 17 kilos previo a convertirse en padre por quinta ocasión
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Un-sueño-posible.jpg
Hollywood
Reportan al protagonista de ‘Un sueño posible’ con soporte vital tras COLAPSAR en su casa
Quinton Aaron fue hospitalizado de emergencia en Atlanta.
Enero 27, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Derbez-Gus-Rodríguez.jpg
Famosos
Exescritor revela que Gus Rodríguez trataba de ocultar el peor DEFECTO de Eugenio Derbez
El creativo relató algunas anécdotas que vivió junto al actor y director.
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jaime-Camil-Tronchatoro.jpg
Famosos
Impacta la transformación de Jaime Camil como ‘TRONCHATORO’ en ‘Matilda, el musical’
El aspecto del actor como la malvada directora del colegio ha generado expectativa.
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Galilea-Montijo.jpg
Famosos
Galilea Montijo organiza ‘GALYFEST’ para grabar imágenes de su nuevo reality show ‘estilo Kardashian’
La conductora de televisión estaría preparando un proyecto donde mostrará detalles inéditos de su vida personal.
Enero 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez