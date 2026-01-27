Jimena Pérez, ‘La Choco’, regresa a vivir a México tras SUPERAR el cáncer y “un dolor mal manejado”

“Era un tema de migración, un dolor mal manejado, del que la gente me visitaba, mi familia me visitaba y no sabía cómo manejar esas alegrías y luego esas despedidas”.

Era 2019, cuando Jimena Pérez, mejor conocida como ‘La Choco’, su esposo, Rafa Sarmiento, y sus hijos Iker e Iñaki, cambiaban su residencia a España. En aquel momento, la conductora se despidió de ‘Ventaneando’, sin embargo y luego de un tiempo pudo tener participaciones esporádicas.

Luego de casi siete años de radicar en Europa, la familia está lista para hacer la mudanza y cerrar un ciclo.

Jimena y Rafa emigraron a España con el objetivo de brindar mejor atención y terapias a su hijo Iñaki, quien años atrás fue diagnosticado con trastorno del neurodesarrollo.

“Ya es tiempo de regresar a México, yo creo que la vida son ciclos, en su momento creo que tomamos una gran decisión. Yo renuncié absolutamente a todo y era por un bien familiar, por un bien de mi hijo. Creo que Iñaki ha avanzado un montón, Iker también ya lo ves y es un adolescente de 1.82, esos niñitos que me llevé ya son unos señores…”, dijo en entrevista a Maxine Woodside.

La presentadora también destacó en la importancia de volver a retomar el contacto con el resto de sus seres queridos que radican en México. “Creo que también el hecho de estar cerca de la familia ayuda un montón. A veces es mucho más poderoso que mil terapias y creo que a mis hijos estar cerca de los suyos les va a ayudar mucho, fueron ya casi siete años…”, expresó.

¿Cuál es el verdadero motivo por el que regresa a México?

Pérez se sinceró y compartió que tomó la decisión de volver, particularmente porque estar lejos de los suyos fue algo que trastocó su bienestar.

“Desde hace tres años que me detectaron el cáncer de mama me puse a trabajar muchas cosas en cuanto a terapia y yo creo que di con el clavo. Para mí en lo personal era un tema de migración, era un tema de un dolor mal manejado, del que la gente me visitaba, mi familia me visitaba y no sabía cómo manejar esas alegrías y luego esas despedidas que la gente que vive lejos sabe, lo duras que son…”, confesó.

Jimena también mencionó que no fue fácil tomar la decisión de regresar luego de casi 7 años en España, sin embargo, ella y su esposo y hermano de Atala Sarmiento, pusieron las cartas sobre la mesa.

“Al final pedí muchas señales, lo platiqué con Rafa. Rafa finalmente sigue trabajando para TNT, sigue haciendo todos los eventos de cine, música y premiaciones. Tomamos esta decisión en conjunto, los pros y los contras. Todo son ciclos y ese ciclo por lo pronto se cierra… Al final estamos muy contentos los cuatro de regresar y vienen muchas cosas para todos…”, concluyó.

