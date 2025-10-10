Poncho de Nigris muestra en video al sucesor de Aldo de Nigris en el futbol: “habrá señales”

Poncho de Nigris suele publicar videos en los que aparecen sus hijos en situaciones divertidas y familiares.

A veces incluso haciendo algunos retos virales y como parte del contenido que crea para sus redes sociales.

Pero en esta ocasión el video que publicó no se relacionaba con un evento familiar sino con un partido de futbol.

Es historia común entre los integrantes de la familia De Nigris tener al futbol como el deporte favorito. Basta recordar que Toño y Aldo de Nigris, hermanos de Poncho, llegaron a jugar con la selección mexicana además de pasar siempre por el Monterrey como parte de su trayectoria profesional.

El gol del destino

El propio Aldo Tamez, sobrino de Poncho y ganador de La Casa de los Famosos, tiene su pasado como futbolista en las fuerzas básicas del Monterrey y con los Borregos del Tec.

Así que no es extraño que el hijo mayor de Poncho, que se llama igual que él, tenga un gusto por el futbol... y que sea delantero como todos sus antecesores en la familia.

En un video que publicó en sus redes sociales, Poncho muestra una jugada que termina en gol de Alfonso Jr, quien tiene 9 años.

Publicado el 4 de octubre, un día antes de que Aldo Tamez de Nigris ganara la Casa de los Famosos, el video muestra un tiro libre directo con una barrera de tres hombres y un portero cargado hacia la izquierda.

Alfonso Jr. se encarrera, dispara a la portería y el balón supera la barrera, pega en el travesaño y entra a la portería.

“Buen gol, buen gol”, dice su papá Poncho.

La familia es primero y los primos se apoyan. Puro team Aldito. #LaCasaDeLosFamososMx3 desde el cielo Toño apoyando. pic.twitter.com/R6v93UEsdZ — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) October 4, 2025

Las similitudes con Aldo

El video tiene un mensaje que curiosamente menciona a Aldo de Nigris.

“La familia es primero y los primos se apoyan. Puro team Aldito en La Casa de los Famoso; desde el cielo Toño apoyando":

Toño de Nigris, tío de Aldo murió de manera trágica cuando todavía jugaba de manera profesional en la liga de Grecia.

Marcela Mistral, esposa de Poncho, mamá del pequeño futbolista notó además un detalle que la hace pensar que seguirá el camino de Aldo Tamez, ganador de LCDF.