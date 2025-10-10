Suscríbete
Poncho de Nigris muestra en video al sucesor de Aldo de Nigris en el futbol: “habrá señales”

La familia De Nigris tiene una larga historia en el futbol, que incluye dos seleccionados mexicanos

October 09, 2025 • 
Alejandro Flores
poncho de nigris.jpg

Poncho y su esposa Marcela Mistral no tienen dudas

Poncho de Nigris suele publicar videos en los que aparecen sus hijos en situaciones divertidas y familiares.

A veces incluso haciendo algunos retos virales y como parte del contenido que crea para sus redes sociales.
Pero en esta ocasión el video que publicó no se relacionaba con un evento familiar sino con un partido de futbol.
Es historia común entre los integrantes de la familia De Nigris tener al futbol como el deporte favorito. Basta recordar que Toño y Aldo de Nigris, hermanos de Poncho, llegaron a jugar con la selección mexicana además de pasar siempre por el Monterrey como parte de su trayectoria profesional.

El gol del destino

El propio Aldo Tamez, sobrino de Poncho y ganador de La Casa de los Famosos, tiene su pasado como futbolista en las fuerzas básicas del Monterrey y con los Borregos del Tec.
Así que no es extraño que el hijo mayor de Poncho, que se llama igual que él, tenga un gusto por el futbol... y que sea delantero como todos sus antecesores en la familia.
En un video que publicó en sus redes sociales, Poncho muestra una jugada que termina en gol de Alfonso Jr, quien tiene 9 años.

Publicado el 4 de octubre, un día antes de que Aldo Tamez de Nigris ganara la Casa de los Famosos, el video muestra un tiro libre directo con una barrera de tres hombres y un portero cargado hacia la izquierda.
Alfonso Jr. se encarrera, dispara a la portería y el balón supera la barrera, pega en el travesaño y entra a la portería.
“Buen gol, buen gol”, dice su papá Poncho.

Las similitudes con Aldo

El video tiene un mensaje que curiosamente menciona a Aldo de Nigris.

“La familia es primero y los primos se apoyan. Puro team Aldito en La Casa de los Famoso; desde el cielo Toño apoyando":

Toño de Nigris, tío de Aldo murió de manera trágica cuando todavía jugaba de manera profesional en la liga de Grecia.
Marcela Mistral, esposa de Poncho, mamá del pequeño futbolista notó además un detalle que la hace pensar que seguirá el camino de Aldo Tamez, ganador de LCDF.

“Habrá señales: el festejo al estilo de Aldo”, escribió en la publicación de Instagram.

Poncho de Nigris La Casa de los Famosos México
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
