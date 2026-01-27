Suscríbete
Elisa Beristain casi sufre un paro cardiaco y choque séptico: ¿Cuál es su reporte de salud?

La comunicadora alertó a sus fans desde hace unos días.

Enero 27, 2026 • 
MrPepe Rivero
elisa-beristain-hospitalizada.jpg

Elisa Beristain

YouTube/ElisaBeristainTV

La conductora Elisa Beristain encendió las alarmas hace unos días durante su programa de YouTube, pues decidió terminar la transmisión porque se sentía mal.

Sus colaboradores confirmaron que la periodista fue hospitalizada en terapia intensiva, pues casi sufre un paro cardiaco y choque séptico. Su vida estuvo en riesgo.

“Tenía la presión muy baja, podría haber entrado a paro cardiaco, en una circunstancia grave”, relataron en el programa BerisTIME este 26 de enero.

“El problema principal era que por una infección podría entrar a choque séptico. La pasaron a cuidados intensivos. Esa fue la parte que más preocupó”.

¿Cómo sigue Elisa Beristain?

“Está bien, está estable. Plática, ya manda sus órdenes, pero obviamente no con la vitalidad y el ánimo que la caracteriza”, dijeron sus colaboradores, sobre que Elisa sigue en franca recuperación.

La esposa de Pepe Garza fue fundadora de “Chisme No Like”, programa que se terminó a finales de 2024. Fue una de las protagonistas del reality show “Rica, famosa, latina”, la consolidó como una figura controvertida y frontal en los medios. La mexicana trabajó en la industria discográfica, e impulsó las carreras de varios artistas.

Elisa Beristáin
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
