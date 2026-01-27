Suscríbete
Ahora la mamá de Vadhir SE LANZA contra Eugenio Derbez: “no fue un buen padre, los años no pasan en balde”

La exmodelo fue cuestionada sobre la paternidad ausente del comediante.

Enero 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Silvana-Prince.jpg

La mamá de Vadhir señaló la paternidad ausente de Eugenio.

YouTube

“Creo que en el caso de Vadhir tiene mucha genética de mi familia, es el menos parecido a Eugenio”.

Silvana Prince, la madre de Vadhir Derbez, ofreció recientes declaraciones a la prensa en donde afirmó que Eugenio no fue un buen padre para su hijo. Además, sus palabras generaron repercusión al recordar cómo terminó su relación, alimentando versiones de una posible infidelidad con Victoria Ruffo.

La paternidad de Eugenio ha sido duramente señalada por las otras madres de sus hijos, pues el comportamiento distante y el poco apoyo económico fue un común denominador en la infancia de Aislinn, Vadhir y José Eduardo.

Aunque la exmodelo sí reconoce que Eugenio ha cambiado. “Pues está mejorando, o sea en su momento no lo fue, digo eso ya se sabe, no lo fue, pero pues ha cambiado, digo a la edad, los años no pasan en balde, y bueno no sé, lo ven, hablan bien con él”, indicó Silvana.

Y agregó que su hijo heredó más rasgos suyos y de sus parientes que del comediante. “Creo que en el caso de Vadhir tiene mucha genética de mi familia, es el menos parecido a Eugenio”.

Por su parte, Victoria Ruffo, madre de José Eduardo, no ha parado de recordar cómo tuvo que sacar adelante a su hijo sola, caso similar al de Silvana y Gabriela Michel, madres de Vadhir y Aislinn, respectivamente.

“Mi bronca con Eugenio fue siempre que no estuvo con su hijo, que aparecía una vez al año, despertaba y decía: ‘Tengo un hijo, lo voy a ir a ver’, y a mí eso no me parecía bien para mi hijo, porque tú vas un día, lo ves, lo ilusionas y luego te desapareces (…), él lo ha dicho, no quería ser papá, no sabe ser papá porque nunca quiso ser papá, ahora es excelente amigo de sus hijos, amigo, pero ya no hay que cambiarles pañales, llevarlos al doctor”, expresó Ruffo en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Eugenio y Silvana, su historia de amor

El comediante y la exmodelo iniciaron un romance a inicios de los años 90. Se conocieron en un certamen de belleza en Puebla y, tras la insistencia de Eugenio, se hicieron novios y permanecieron juntos cuatro años. En 1991nació su hijo Vadhir.

El vínculo terminó poco después del nacimiento de Vadhir. Según Prince, el motivo de la ruptura fue una infidelidad de Eugenio Derbez con Victoria Ruffo, quien quedó embarazada de José Eduardo Derbez cuando Vadhir tenía cinco meses.

Ante lo ocurrido, Silvana decidió terminar con Derbez.

Con el paso de los años, ambos lograron mantener una relación cordial, sobre todo en lo relacionado con la crianza de su hijo. Silvana ha comentado que la relación con Eugenio y su esposa Alessandra Rosaldo es buena y que incluso han compartido festividades. Sin embargo, no mantiene contacto con Victoria Ruffo.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
