Hollywood

Actor de ‘Star Wars’ reaparece tras revelar que padece ESQUIZOFRENIA y que estuvo 18 meses en el psiquiátrico

La estrella aseguró que han sido años muy difíciles de ingresos y tratamientos.

Enero 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Star-Wars.jpg

El querido actor confesó que vivió tiempos muy complicados.

Instagram

Jake está “mejorando mucho” y que “es un gran alivio para mí y el resto de su familia”.

El actor de ‘Star Wars’, Jake Lloyd, reapareció públicamente a poco más de un año de asegurar a sus seguidores que estaba bien en su camino a la esquizofrenia. La estrella, de 38 años, dio vida a ‘Anakin Skywalker’ cuando tenía 9 años.

El primer día del 2025, Lloyd contó que se sentía “bastante bien” después de completar una estancia de 18 meses en un centro de salud mental para pacientes internos en el sur de California. En tanto, la prensa informaba que el histrión comenzaba el año en un nuevo centro de rehabilitación donde estaba “básicamente libre para entrar y salir a su antojo”.

La madre de Jake, Lisa Lloyd, también le dijo a los medios de comunicación que su hijo luchaba con la anosognosia, común entres quienes tienen esquizofrenia y se trata de una condición en donde “tu cerebro no puede reconocer una o más condiciones de salud que tengas”.

La mujer agregó a TMZ que en 2015 su hijo fue diagnosticado con esquizofrenia y comenzó a mostrar signos cuando tenía 19 años. Además tuvo problemas con la ley y que en marzo de 2023, paró su carro en medio de una carretera de tres carriles. Lisa describió el incidente como un “brote psicótico”.

También manifestó que era necesario tocar “fondo” para participar conscientemente en el tratamiento, tomar sus medicamentos y vivir con su diagnóstico.

Finalmente, Lisa indico que Jake está “mejorando mucho” y que “es un gran alivio para mí y el resto de su familia. Todos estamos encantados de que esté tan bien y trabajando muy duro en ello. Lo apreciamos”.

Cabe recordar que se retiró en 2001 por problemas familiares, bullying y presión mediática y en 2015 le diagnosticaron esquizofrenia paranoica, fue detenido y pasó 10 meses en prisión.

Star Wars
Ericka Rodríguez
