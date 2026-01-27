Suscríbete
Telenovelas

Entre lágrimas despiden a primer actor de ‘Café con aroma de mujer’; AGONIZÓ sus últimos días de vida

El histrión perdió la vida y los medios de comunicación revelaron las trágicas causas del fallecimiento.

Enero 27, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Café-con-aroma-de-mujer.jpg

Murió un primer actor de la telenovela ‘Café con aroma de mujer’.

Instagram

“(Estamos) muy agradecidos porque estaba sufriendo muchísimo, el deterioro fue rapidísimo”.

El mundo de las telenovelas llora la trágica muerte de uno de los actores más emblemáticos y rostro de historias como ‘Café con aroma de mujer’, ‘Calamar’, ‘Señora Isabel’ y ‘La mujer en el espejo’, entre otros melodramas.

Se trata del primer actor Salvatore Basile, de origen napolitano, y que fue una figura clave en el mundo del cine, teatro y la televisión, que alcanzó gran éxito en Latinoamérica, siendo Colombia su base.

Medios locales confirmaron su trágica partida y revelaron las trágicas causas de su fallecimiento.

LEE TAMBIÉN: Buscan al nieto de Lucha Villa, está DESAPARECIDO y ya emiten su ficha de localización

La prensa colombiana dio a conocer que el histrión murió durante la madrugada del 26 de enero en Cartagena, Colombia, víctima de una larga lucha contra el cáncer.

Afirmaron que Basile sufrió un cáncer de páncreas en sus últimos meses de vida, padecimiento que se complicó, provocando su deterioro de salud y que agonizara en sus últimos días de vida.

“El 1 de diciembre me llamó mi hermano con un nudo en la garganta, le habían encontrado un cáncer en el páncreas. La verdad, no lo esperábamos tan rápido, pero también (estamos) muy agradecidos porque estaba sufriendo muchísimo, el deterioro fue rapidísimo”, aseguró uno de los hijos de Basile.

Trascendió que el actor también sufría de afecciones cardiacas, mismas que hicieron que su estado se agravara.

Según reporta Caracol Radio, Basile llegó a Cartagena para convertirse en asistente de dirección para la película ‘Quemada’, protagonizada por Marlon Brando. El histrión decidió permanecer en la ciudad que le cautivó para siempre y se convirtió en su hogar definitivo.

La trayectoria de Salvatore Basile

Nació en Nápoles, Italia, y forjo su carrera en la actuación en Colombia, país al que llegó en los años 60. Su primer trabajo fue como asistente de dirección, sin embargo, poco a poco consolidó su carrera como actor, productor y conductor.

Basile participó en series que marcaron una de las eras más importantes de la televisión colombiana. Por ejemplo, la miniserie ‘Nostromo’, nominada a los premios ALMA, y en telenovelas como ‘La mujer en el espejo’, ‘Prisioneros del amor’, ‘¡Ay cosita linda, mamá!’, ‘Sofía, dame tiempo’ y ‘Las noches de Luciana’, entre otras muchas.

NO TE VAYAS SIN LEER: Doblaje mexicano otra vez de luto: Murió Alexis Ortega voz de Tom Holland en “Spider-Man”

También destacó en el cine y del teatro. En las tablas participó en obras clásicas griegas como ‘La paz de Aristófanes’, así como ‘El león en invierno’ de James Goldman y la comedia musical ‘Yo, yo, ye, ye’. Y en el cine fue reconocido por trabajos en cintas como ‘La misión’, junto a Robert De Niro, ‘El mercenario’, ‘Dos misioneros’, ‘Un amigo es un tesoro’, con Bud Spencer, ‘Días de fortuna’ y ‘El amor en los tiempos del cólera’, por citar algunas.

Su legado también tiene una mención muy especial pues, Basile, quien tenía 85 años al fallecer, colaboraba con la fundación ‘Corazón Contento’ en la que ayudaba a repartir almuerzos a las familias sin recursos en los barrios más pobres de Cartagena.

Su familia, formada por su esposa, sus tres hijos y sus nietos, además de los cientos de miles de fans en todo el mundo, lo despiden con honores.

Café con aroma de mujer
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias.
