Famosos

Linet Puente DEMANDARÁ a su ex; le fue infiel y la dejó sola con su hijo: “No se hace cargo de nada”

La conductora de ‘Ventaneando’ enfrenta obstáculos y su expareja vive despreocupado por las necesidades de su hijo.

Febrero 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Linet-Puente-ex-marido.jpg

La conductora de ‘Ventaneando’ demandará a su ex.

Instagram

“Abogados, juicios, lo que se tenga que hacer para que se hagan responsables”.

La reconocida conductora de ‘Ventaneando’, Linet Puente, rompió el silencio y destapó que ya planea emprender acciones legales en contra de su expareja, el productor Carlos Luis Galán, para exigirle la pensión alimenticia de su hijo.

Puente explicó que por más de cinco años no ha recibido apoyo económico de su exesposo y que ha sido ella quien ha asumido completamente la manutención y crianza del menor desde su divorcio.

Linet mencionó que Galán vive en Dallas, Texas, y que ni por equivocación ha buscado hacerse cargo de su hijo, por ello “como madres, es nuestra obligación exigirles a los padres que se hagan responsables”.

La comunicadora también expresó que el proceso ha sido muy difícil.

“Si para eso tiene que entrar la ley, que entre: Abogados, juicios, lo que se tenga que hacer para que se hagan responsables”, dijo.

Agregó que “de repente le escribe, de repente manda un mensaje, de repente quiere hablar con él. Yo no le he negado que hable con su hijo”, y que esos mensajes son fríos y llegan cada 15 días o tres semanas.

La expanelista de ‘La Granja VIP’ mencionó también que a su hijo le causa dolor la ausencia de su padre y que cuando lo ha buscado para que hablen en Navidad o el día de su cumpleaños, el productor responde “¿hoy? Espérate porque ahorita no puedo”.

Linet enfatizó en que la relación entre su hijo y su exesposo es prácticamente inexistente, algo que le afecta como mamá. Y reconoció que ella nunca ha impedido el contacto.

Así descubrió la infidelidad de su expareja

En el podcast ‘Somos Brutalmente Honestas’, en compañía de Shanik Berman y Michelle Vieth, Linet habló con absoluta franqueza sobre aquel momento que significó dos duros golpes en su vida.

El primero, fue la traición al descubrir que se iba muy temprano de la casa y regresaba hasta muy tarde no porque tuviera mucho trabajo, sino porque se daba tiempo para su infidelidad.

La confesión de Linet de que revisaba el teléfono de su entonces marido no es un acto indebido. Cuenta que ambos tenían absoluto acceso a sus teléfonos y que de hecho él siempre le reclamaba su poca memoria.

“Yo olvidaba su contraseña y no podía desbloquear su teléfono; entonces él se enojaba porque decía que en un caso de emergencia yo tenía que tener acceso a su teléfono”.

La traicion sucedió, cuenta la conductora de Ventaneando, justo en los días en que Luis Carlos consiguió un trabajo nuevo y mejor en otra televisora.

“Lo que yo hice incluso fue comprarle ropa para que se viera mejor en su nuevo empleo porque ya sabemos que esto de la televisión es muy importante. Me gasté... no me acuerdo... 8 mil o 10 mil pesos”.

Cuando Linet Puente supo de la infidelidad, su primera reacción, curiosamente, no fue el enojo sino el desconcierto.

Asombrada por la situación, la juez de ‘La Granja VIP’ lo que hizo fue tratar de entender lo que estaba pasando. “Fui con él y le dije: a ver, hablemos. Yo incluso pensando en que podía perdonarlo. Yo decía: es que algo tendrá que decirme”.

Lamentablemente, en esas pláticas Linet Puente se dio cuenta de que la relación estaba rota y sin posibilidad de arreglarla.

“Cuando me di cuenta de que él ya no quería estar conmigo, fue mejor decir adiós”.

linet puente carlos luis galán
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
