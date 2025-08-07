Así era Aldo de Nigris antes de entrenar sus músculos con su tío Poncho

“Mi tío Poncho es como mi mentor”, dice Aldo de Nigris, quien actualmente es uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México y ha llamado la atención por su musculatura.

Aldo es parte de una dinastía de futbolistas pero también de influencers. Su papá Aldo y su tío Toño fueron jugadores profesionales en equipos como Monterrey y Chivas, además de haber llegado a la selección nacional de futbol. La familia fue marcada por la tragedia cuando Toño de De Nigris murió a los 31 años, cuando su carrera todavía estaba en un punto alto ya que jugaba en la liga de Grecia.

Aldo intentó seguir los pasos de su padre y su tío en el futbol pero lo abandonó para enfocarse en sus estudios cuando cursaba la preparatoria.

En una entrevista con la revista Influencer, Aldo narró que fue en esa etapa cuando comenzó a estrechar su relación con Poncho, su tío.

“El nombre ayuda, claro que ayuda llamarse De Nigris. Y fue mi tío el que me animó a comenzar a subir contenido a las redes”.

Aldo cuenta que las condiciones que se impusieron durante la pandemia de Covid fueron las que terminaron por impulsar su carrera como creador de contenido.

Aldo fue futbolista de fuezas básicas de Monterrey Instagram

“Al principio me daba pena pero Poncho me animaba y me decía: se te va a quitar”.

¿Qué tipo de contenido hace Aldo de Nigris?

A la par que menciones comerciales de ropa y perfumes, Aldo comenzó a entrenar en el gimnasio que su tío Poncho tiene en su casa. Esa preparación es la que determinó el estilo de su perfil como influencer ya que desarrolló una musculatura que le permitió compartir videos y fotos de su entrenamiento para ofrecer consejos sobre nutrición y preparación física.

En sus publicaciones también suele aparece su tío Poncho y algunos amigos con quienes incluso forma una especie de club.