Así era Aldo de Nigris antes de entrenar sus músculos con su tío Poncho

El influencer comenzó como futbolista pero Poncho De Nigris lo impulsó a convertirse en creador de contenido

August 06, 2025 
Alejandro Flores
Aldo de Nigris es un influencer enfocado en el fitness

“Mi tío Poncho es como mi mentor”, dice Aldo de Nigris, quien actualmente es uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México y ha llamado la atención por su musculatura.

Aldo es parte de una dinastía de futbolistas pero también de influencers. Su papá Aldo y su tío Toño fueron jugadores profesionales en equipos como Monterrey y Chivas, además de haber llegado a la selección nacional de futbol. La familia fue marcada por la tragedia cuando Toño de De Nigris murió a los 31 años, cuando su carrera todavía estaba en un punto alto ya que jugaba en la liga de Grecia.

Aldo intentó seguir los pasos de su padre y su tío en el futbol pero lo abandonó para enfocarse en sus estudios cuando cursaba la preparatoria.
En una entrevista con la revista Influencer, Aldo narró que fue en esa etapa cuando comenzó a estrechar su relación con Poncho, su tío.

“El nombre ayuda, claro que ayuda llamarse De Nigris. Y fue mi tío el que me animó a comenzar a subir contenido a las redes”.

Aldo cuenta que las condiciones que se impusieron durante la pandemia de Covid fueron las que terminaron por impulsar su carrera como creador de contenido.

Aldo fue futbolista de fuezas básicas de Monterrey

“Al principio me daba pena pero Poncho me animaba y me decía: se te va a quitar”.

aldo de joven.jpg

¿Qué tipo de contenido hace Aldo de Nigris?

A la par que menciones comerciales de ropa y perfumes, Aldo comenzó a entrenar en el gimnasio que su tío Poncho tiene en su casa. Esa preparación es la que determinó el estilo de su perfil como influencer ya que desarrolló una musculatura que le permitió compartir videos y fotos de su entrenamiento para ofrecer consejos sobre nutrición y preparación física.

En sus publicaciones también suele aparece su tío Poncho y algunos amigos con quienes incluso forma una especie de club.

La transición de futbolista a influencer sucedió en 2021

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
