Famosos

Mauricio Martínez vence al cáncer por QUINTA vez: “es mi forma de decirle a la vida que aquí sigo”

El actor compartió una fotografía desde el hospital donde se somete a una terapia que le permitiría que la enfermedad no regrese.

Febrero 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Martínez.jpg

El actor se encuentra feliz por su actual estado de salud.

Instagram

“No ha sido fácil. Ha habido dolor y miedo, sí…pero también fe, amor y una voluntad que me recuerda que rendirse no es opción”.

El actor Mauricio Martínez compartió una imagen desde el hospital, pero antes de preocupar a sus seguidores explicó que está tomando una terapia inmunoterapeutica, esto con el fin de que el cáncer no regrese a su cuerpo. Y es que visiblemente conmovido anunció que venció a la enfermedad por quinta ocasión.

Fue a inicios de octubre de 2025, cuando Mauricio compartió en sus redes sociales que, luego de siete años de remisión, el cáncer de vejiga se había manifestado por quinta vez en su cuerpo pues, desde 2010, luchó contra el padecimiento cuatro veces.

De acuerdo a Martínez, la ventaja fue que en la última ocasión que el cáncer tocó a su puerta se trataba de una serie de tumores de poca gravedad, lo que facilitó el trabajo médico.

“Hoy sonrío desde una cama de hospital, pulgar en alto y alma firme. Esta no es sólo una foto: es mi cuarta inmunoterapia y mi forma de decirle a la vida que aquí sigo, después de ganarle la batalla al cáncer de vejiga por quinta vez. No ha sido fácil. Ha habido dolor y miedo, sí…pero también fe, amor y una voluntad que me recuerda que rendirse no es opción. Porque sobrevivir no siempre se ve heroico. A veces se ve así: quedarse, luchar, creer, vivir. Sigo aquí. Y mientras haya un latido, hay esperanza”, escribió.

En aquel momento, el intérprete de ‘La última obra’ dijo que se decidió a hablar del tema hasta que sus doctores le confirmaron que, una vez más, había ganado la batalla, aunque al conocer la noticia atravesó meses de “tristeza” y “ausencia”.

A finales del mismo mes, el histrión comenzó con la inmunoterapia que, de acuerdo a los especialistas, está ayudando a que la enfermedad no regrese a su cuerpo.

Martínez añadió que los primeros 12 meses, al menos, tendrá ingresos al hospital para recibir una vacuna que contiene una sustancia llamada (BCG) Bacilo Calmette Guerín.

El procedimiento al que se somete el actor consiste en introducir una sonda que atraviesa la uretra para llegar a la vejiga, vaciarla y llegarla con la vacuna BCG; el líquido debe permanecer por dos horas antes de que pueda volver a orinar.

Pese al “incómodo” e “invasivo” procedimiento, Mauricio es consciente de que es necesario para seguir procurando su bienestar.

Mauricio Martínez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
