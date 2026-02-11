Eduardo Verástegui EXPLOTA cuando le recuerdan su relación con Ricky Martin: “Ojalá algún día se arrepienta”

“Qué bueno que la apagaste (la pantalla). Te hubiera dado chorrillo”.

El espectáculo del medio tiempo a cargo de Bad Bunny desató cualquier cantidad de reacciones que fueron más allá del evento deportivo y musical. Sin embargo, destacó la opinión del exactor Eduardo Verástegui, quien cuestionó y aportó su opinión no pedida del contenido del show, esto alineado a su postura conservadora y a su simpatía por Donald Trump.

“Hay música que, subjetivamente, puede gustarte o no, y eso está bien. El gusto es personal. Pero una cosa es música y otra muy distinta es ruido, cantado con la boca llena de comida y con letras que denigran al ser humano. Eso ya no es una cuestión de gustos: es objetivamente basura. Ese ruido no edifica, no educa y no le hace bien a la juventud, y mucho menos a los niños. Y sí, estoy hablando del ‘Conejito Malo’. Su ruido es basura tóxica”, dijo el excantante.

Gracias a sus desafortunadas declaraciones, el exintegrante de ‘Kairo’ ha acumulado críticas y que usuarios en redes sociales lo señalen de machista y homofobico.

TE RECOMENDAMOS: ‘Shiky’ es sometido a cirugía de emergencia por segunda ocasión: “Ya no me usen de muñeco VUDÚ”

Desde la perspectiva de Verástegui, el impacto de Bad Bunny en la cultura popular representa supuestos riesgos específicos. En sus publicaciones, afirmó: “Lo que produce el ‘conejito malo’ Bad Bunny, no es arte. Lo que hace son misiles de basura cultural, orientados a la destrucción moral masiva.” Según el cantante, el contenido del artista puertorriqueño fue fruto de un proceso planificado para transformar las expectativas sociales y morales.

“Es un experimento social, un producto de laboratorio cultural diseñado para normalizar lo tóxico, degradar el alma y anestesiar conciencias a través del ruido, la vulgaridad y el vacío”, declaró.

El religioso Verástegui agregó: “No mata el cuerpo, pero sí envenena el corazón de quien lo consume. Ojalá algún día se arrepienta, le pida perdón a Dios por el daño causado y use su influencia para el bien común: para elevar y no hundir, para glorificar a Dios y no al ego”.

Le recuerdan su relación con Ricky Martin

Las críticas de Eduardo provocaron respuestas inmediatas en internet, pero una de las más virales fue la del comunicador Vicente Serrano, quien ironizó sobre la postura del exintérprete de ‘Bailando en tu habitación’ con referencias a Ricky Martin, quien apareció cantando ‘Lo que le pasó a Hawaii’.

“Qué bueno que la apagaste (la pantalla). Te hubiera dado chorrillo”, escribió Serrano en la descripción de una imagen del cantante puertorriqueño durante su presentación, mensaje que fue interpretado como una burla directa al activista.

Qué bueno que la apagaste. Te hubiera dado chorrillo. pic.twitter.com/H4IHtq2t3w — Sin Censura (@_VicenteSerrano) February 9, 2026

La respuesta de Verástegui fue rápida, como de costumbre, listo para el ataque y olvidándose del respeto y amor que pregona.

“El león cree que todos son de su condición. ¿Qué no fuiste tú a quien despidieron de una empresa por andar acosando a jovencitos menores de edad? De ser cierto, pues ya no sólo eres uno de los paleros del régimen narc*comunista; además, ¿pedófilo? #ViceEpstein”, escribió Verástegui.

El león cree que todos son de su condición.

¿Qué no fuiste tú a quien despidieron de una empresa por andar acosando a jovencitos menores de edad?



De ser cierto, pues ya no solo eres uno de los paleros del régimen narcocomunista;

además, ¿pedófilo?#ViceEpstein https://t.co/al08F4zXEG — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) February 9, 2026

¿Qué pasó entre Eduardo y Ricky?

La relación entre ambos ha sido objeto de rumores no confirmados desde el inicio de la década de los 2000, cuando ambos coincidieron por amigos en común de la industria latina en Estados Unidos.

En ese periodo, Verástegui iniciaba su transición de actor de telenovelas a proyectos internacionales, mientras Ricky Martin consolidaba su carrera global tras el éxito del pop latino.

En tanto, la confirmación habría llegado tras las declaraciones de Aracely Arámbula, quien sostuvo un romance con el mexicano. ‘La Chule’ les contó a varios periodistas por qué terminó con Eduardo.

“Un día que estábamos en un concierto de Ricky Martin, estaba Fabián Lavalle, estaba Aracely Arámbula y estaba yo. Estábamos en un balconcito viendo un show de Ricky Martin, entonces ella (Aracely) nos dijo de su boquita... a lo mejor ya no se acordará, pero dijo: ‘Ese que ven ahí cantando me quitó a mi novio’”, declaró la periodista en ‘Sale el Sol’.