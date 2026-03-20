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Poncho de Nigris enfrentaría deuda MILLONARIA tras la transmisión de ‘Ring Royale’; estos serían los motivos

Los combates fueron todo un éxito, pero ahora se enfrentan a serios problemas.

Marzo 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Poncho-de-Nigris.jpg

Poncho de Nigris enfrentaría una deuda millonaria por ‘Ring Royale’.

Getty Images/Instagram

“Lo que resultó en un congelamiento o redirección de las ganancias procedentes de la transmisión”.

‘Ring Royale’, el evento de Poncho de Nigris que logró captar la atención de cerca de siete millones de espectadores en plataformas digitales, ahora estaría por enfrentar una demanda millonaria.

Y es que las posibles consecuencias del formato de box amateur estarían por detener su segunda edición, pues el futuro financiero de sus organizadores podría estar en peligro.

Lo expuesto obedece a que, según el creador de contenido ‘Rocko’, se detecto el uso de canciones protegidas por derechos de autor, sin que existiera una gestión adecuada de permisos o censura digital en la transmisión.

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“La falta de control en este aspecto habría generado reclamaciones por parte de una disquera, lo que resultó en un congelamiento o redirección de las ganancias procedentes de la transmisión”, apuntó.

La presencia de diversos intérpretes en vivo durante ‘Ring Royale’ intensificó el uso de material musical, lo que elevó el peligro de enfrentar sanciones legales.

El monto reclamado podría ascender a 18 millones de pesos mexicanos, una cifra que afectaría directamente a Poncho de Nigris y a los inversionistas detrás del espectáculo.

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Antes de saber que tendrían consecuencias económicas, los socios de de Nigris estudiaban la posibilidad de una segunda edición en 2027, sobre todo por la buena aceptación del publico, sin embargo, ante la posible deuda queda la duda.

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El silencio de Poncho y sus colaboradores mantiene la expectación y la preocupación tanto de los inversionistas como del público.

Poncho de Nigris Ring Royale
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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