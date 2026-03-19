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Carlos Trejo exige que Consejo de Box reconozca ‘codazo’ que le dio Alfredo Adame en Ring Royale

El Cazafantasmas tiene saldado su odio contra Adame, pero

Marzo 18, 2026 • 
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Carlos Trejo se queja de decisión de jueces en pelea con Alfredo Adame en Ring Royale

Imagen Television, Ring Royale

Tras enfrentarse en Ring Royale, Carlos Trejo dice haber puesto fin a su odio contra Alfredo Adame después de 20 años, e incluso le reconoce su victoria que fue vista por más de 5 millones de personas solo contando la transmisión de YouTube.

Sin embargo, tal parece que luego de ver el video, Carlos Trejo notó que Alfredo incurrió en una falta muy grave en el box: le dio un ‘codazo’.

El evento estuvo supervisado por jueces expertos, así que El Cazafantasmas apareció en programas de Imagen Televisión para lanzar un reto a Mauricio Sulaimán Saldivar presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), una de las cuatro principales organizaciones internacionales de boxeo.

“Lo que hicieron fue un engaño, un fraude. Todo mundo vio ese codazo que es ilegal”, dijo Trejo.

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“Exijo a que venga el señor Sulaimán a que venga aquí porque lo que hicieron es una burla para el deporte. Esto que hicieron y que no marcaron un codazo, era para descalificar a cualquiera”.

“Te exijo que estés aquí, comisión de voz, a que vengan a aclarar esto. Su comisión es una burla”, dijo Carlos Trejo en televisión.

“Esto lo voy a llevar hasta la Cámara de Diputados”, amenazó Carlos Trejo

Aunque Carlos Trejo insiste en que no tiene problemas con Adame, sí pone en duda su triunfo porque eso convenía más a la casa de apuestas que lo patrocinaba. Por su parte, dice que no estaba arreglada la pelea: “Yo soy incorruptible. Tuvieron que sacársela de la manga para que yo perdiera”.

“Reconozco que el señor tuvo la hombría de fajarse y subirse. Se terminó el round, llegó el señor me dio un beso, yo también se lo di, él me dijo que quiere la revancha, pero toda la situación se voltea”, insistió.

“Quiero una explicación de esto. De cuándo acá acepta que un codazo es legal, quiero una explicación pública de esta porquería que ustedes hicieron”, dijo Trejo.

¿Qué dijo Mauricio Sulaimán?

Medios deportivos resaltaron las declaraciones del líder del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) sobre Ring Royale: “Es muy peligroso porque el boxeo no es un juego. No puedes jugar al box. Es un deporte de contacto, de alto riesgo, que depende de una buena condición física”.

“Es un fenómeno a nivel mundial, Vivimos en un mundo diferente donde hay tanta opción de diferentes actividades y mientras haya promotores que monten este tipo de espectáculo...”, dijo a la prensa.

“Me parece que la Comisión de Boxeo de Monterrey estuvo ligada al evento, lo cual previene algún accidente, había ambulancia, todo tipo de cuidados”.

Carlos Trejo alfredo adame Ring Royale
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