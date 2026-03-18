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David Faitelson quiere pelear con Cuauhtémoc Blanco a pesar de que ya le pidió perdón

El golpe que le dio por la espalda y a través de una ventana hace 23 años parecía que había quedado en el pasado. Faitelson acepta ahora pelear con Blanco en una función de box de exhibición a cambio de 10 mdp pero no para él

Marzo 18, 2026 • 
Alejandro Flores
davidfaitlesoncuahtemoc blanco.jpg

Faitelson y Blanco han sido rivales desde hace 3 décadas

Instagram

David Faitelson no supo de quién era la mano que lo golpeó. Era la tarde del 8 de marzo de 2003 en el estadio Luis Pirata Fuente, de Veracruz.

El futbol de Cuauhtémoc Blanco apuntaba ya hacia su última etapa, luego de un amargo paso por el Valladolid en España, donde una lesión, ha dicho él siempre, le impidió triunfar.
Había regresado a México para jugar una segunda etapa con el América y en aquella fecha se enfrentaron y vencieron al Veracruz.
David Faitelson en esa época se dedicaba a hacer sus famosos crónicas de color, en las que hacía recorridos en cancha, gradas, vestidores y calles alrededor de los estadios para armar piezas con un sentido lúdico y divertido.
En eso estaba, en el muro que daba a los vestidores de visitante en el estadio cuando sintió una mano que le golpeó la cabeza.
Curiosamente, su camarógrafo captó la secuencia desde otro ángulo y eso le permitió sabe que fue Cuauhtémoc Blanco el que le pegó.

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Del odio al perdón entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson

Durante dos décadas, jugador y comentaristas no se vieron frente a frente. Hasta que en 2024, Faitelson lo invitó a su programa de televisión y ahí le dijo:

“Yo vivo estigmatizado por aquel golpe... bueno, más que golpe fue una caricia”.

Blanco, contrito, respondió:

“Así son los partidos de intensidad, coraje, la garra, son sitiuaciones que pasan. A final de cuentas esto no debe pasar. Uno se arrepiente de estas cosas”.

@tudnoficial

🗣"Lo que pasa es que no pude sacar bien el la mano, si no te hubiera dado un buen trancazo" -Cuauhtémoc Blanco #FaitelsonSinCensura

♬ sonido original - TUDN

Ahora Poncho De Nigris parece dispuesto a revivir esa rivalidad con la propuesta de que se suban a pelear en la próxima edición de Ring Royale, el evento de box de exhibición que organiza Poncho.

David Faitelson primero declinó la oferta pero luego aceptó con una condición: que se le paguen 10 millones de pesos pero no a él, sino a la Fundación Teletón.

Cuauhtémoc Blanco no ha respondido a la propuesta de Faitelson, pero sí varios influencers dispuestos a colaborar con algo de dinero para que la pelea se lleve a cabo.
Y por cierto, Poncho de Nigris ya prometió que sucederá la pelea, cueste lo que cueste.

Poncho de Nigris David Faitelson Cuauhtémoc Blanco
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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