Suscríbete
Famosos

‘La Wanders Lover’ reta a Mariana Echeverria a PELEA DE BOX tras viejas diferencias: “fue nefasta y manipuladora”

La comediante le envió un mensaje a la conductora para que ambas desquiten viejas desavenencias arriba del cuadrilátero.

Marzo 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Wanders-Lover-Mariana.jpg

‘La Wanders Lover’ reta a Mariana Echeverría a subirse a un ring.

Instagram

“‘Oye, súbeme con alguien’, y me dijo: ‘déjame buscar a alguien’. Yo muero por subirme al ring”.

La comediante Yered Licona, mejor conocida como ‘La Wanders Lover’ desafió públicamente a la exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’, Mariana Echeverría a una pelea de box.

La también actriz, de 42 años, expresó su interés por protagonizar una batalla y eligió como rival a la exconductora de ‘Me Caigo de Risa’, debido a desavenencias del pasado.

“Me gustaría subirme al ring con Mariana Echeverría. Aquí estoy, pero sé que no lo aceptaría, porque ella está en otro nivel: Nivel Dios. Con quien me pongan está bien, es un show que se da a la gente”, expresó Licona.

TE RECOMENDAMOS: Alfredo Adame y Carlos Trejo se dieron BESO tras pelea en Ring Royale; pactaron revancha para septiembre

Yered habría elegido a Mariana por diferencias personales, ya que según la propia ‘Wanders’ durante una visita al programa ‘Me Caigo de Risa’, Echeverría se portó “grosera, nefasta y manipuladora”. Ademas, la acusó de tomar decisiones “sintiéndose la dueña del programa”.

Licona remarcó que Mariana “humilla a las personas, las hace menos. Se quiere sentir ‘la mamá de los pollitos’. Quiere mandar en todo y ser el centro de atención”, argumentó.

‘La Wanders’ también dijo que ya contactó a Poncho de Nigris como organizador de las batallas en ‘Ring Royale’ para solicitarle una oportunidad de participar: “Ya le hablé a Poncho. Le escribí y le dije: ‘Oye, súbeme con alguien’, y me dijo: ‘déjame buscar a alguien’. Yo muero por subirme al ring”.

La comediante reveló que practica box desde hace varios años y que, aunque ha pausado sus entrenamientos por compromisos laborales, mantiene el deseo de pelear.

Sobre su relación con Mariana, destacó que la conoce poco, pero sus diferencias se remontan a las opiniones que emitió en 2024, cuando dijo que “no la soportaba”.

NO TE VAYAS SIN LEER: El golpe que mandó a volar a Abelito y los memes de su derrota en Ring Royale

Las diferencias entre ambas ocurrieron desde 2021, tras la salida de ‘La Wanders’ de ‘Guerra de Chistes’, cuando Echeverría replicó a una comparación con una declaración: “Yo tengo educación, valores. No ando enseñando las bubis y no soy vulgar”, finalizó.

Wanders Lovers Mariana Echeverría
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
marcela-alegria-poncho-nigri.jpg
Famosos
Doña Lety está sentida con Marcela Mistral y Poncho De Nigris tras Ring Royale: “No me valoran”
Marzo 16, 2026
 · 
TVyNovelas
joseangel-garcia--.jpg
Famosos
José Ángel Bichir ya salió del hospital y dio sus primeras declaraciones tras lanzarse al vacío
Marzo 16, 2026
 · 
TVyNovelas
abelito ring royal.jpg
Famosos
El golpe que mandó a volar a Abelito y los memes de su derrota en Ring Royale
Marzo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
trejo-adame-beso.jpg
Famosos
Alfredo Adame y Carlos Trejo se dieron BESO tras pelea en Ring Royale; pactaron revancha para septiembre
Marzo 15, 2026
 · 
MrPepe Rivero
guilermo del toro (1).jpg
Series y Cine
Las películas de Guilermo del Toro que NO han conseguido el Oscar, además de “Frankenstein”
El cineasta mexicana tiene una historia de éxito con Hollywood pero también ha vivido episodios de derrota
Marzo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
apostarias por mi (2).jpg
Famosos
¿Quiénes y cuánto dinero ganaron los triunfadores de "¿Apostarías por mí?”?
Después de casi dos meses encerrados, cuatro parejas se enfrentaron en la final de la primera temporada de este reality show
Marzo 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
peleas-ring-royale--.jpg
Famosos
Todo sobre las peleas de Ring Royale: Adame vs. Trejo; Porcella vs. De Nigris
Poncho De Nigris organizó el evento donde Carlos Trejo prometió mandar al hospital a Alfredo Adame.
Marzo 15, 2026
 · 
TVyNovelas
odiseo-bichir-joseangel-.jpg
Famosos
¿Qué dijo Odiseo Bichir desde el hospital sobre la caída de su hijo José Ángel?
El actor se lanzó al vacío en medio de una crisis emocional, según el comunicado emitido por su familia.
Marzo 15, 2026
 · 
TVyNovelas