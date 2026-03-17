‘La Wanders Lover’ reta a Mariana Echeverria a PELEA DE BOX tras viejas diferencias: “fue nefasta y manipuladora”

“‘Oye, súbeme con alguien’, y me dijo: ‘déjame buscar a alguien’. Yo muero por subirme al ring”.

La comediante Yered Licona, mejor conocida como ‘La Wanders Lover’ desafió públicamente a la exintegrante de ‘La Casa de los Famosos México’, Mariana Echeverría a una pelea de box.

La también actriz, de 42 años, expresó su interés por protagonizar una batalla y eligió como rival a la exconductora de ‘Me Caigo de Risa’, debido a desavenencias del pasado.

“Me gustaría subirme al ring con Mariana Echeverría. Aquí estoy, pero sé que no lo aceptaría, porque ella está en otro nivel: Nivel Dios. Con quien me pongan está bien, es un show que se da a la gente”, expresó Licona.

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Yered habría elegido a Mariana por diferencias personales, ya que según la propia ‘Wanders’ durante una visita al programa ‘Me Caigo de Risa’, Echeverría se portó “grosera, nefasta y manipuladora”. Ademas, la acusó de tomar decisiones “sintiéndose la dueña del programa”.

Licona remarcó que Mariana “humilla a las personas, las hace menos. Se quiere sentir ‘la mamá de los pollitos’. Quiere mandar en todo y ser el centro de atención”, argumentó.

‘La Wanders’ también dijo que ya contactó a Poncho de Nigris como organizador de las batallas en ‘Ring Royale’ para solicitarle una oportunidad de participar: “Ya le hablé a Poncho. Le escribí y le dije: ‘Oye, súbeme con alguien’, y me dijo: ‘déjame buscar a alguien’. Yo muero por subirme al ring”.

La comediante reveló que practica box desde hace varios años y que, aunque ha pausado sus entrenamientos por compromisos laborales, mantiene el deseo de pelear.

Sobre su relación con Mariana, destacó que la conoce poco, pero sus diferencias se remontan a las opiniones que emitió en 2024, cuando dijo que “no la soportaba”.

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Las diferencias entre ambas ocurrieron desde 2021, tras la salida de ‘La Wanders’ de ‘Guerra de Chistes’, cuando Echeverría replicó a una comparación con una declaración: “Yo tengo educación, valores. No ando enseñando las bubis y no soy vulgar”, finalizó.

