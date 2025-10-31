Así se pueden visitar las cenizas de Juan Gabriel y esto cuesta el boleto

Las cenizas de Juan Gabriel han sido un misterio... mejor dicho, varios misterios.

Desde aquel 28 de agosto en que sucedió la trágica (por inesperada) muerte del Divo de Juárez, sus restos han sumado varias interrogantes.

La primera fue cuando una limusina con una urna cruzó la frontera de Estados Unidos (donde murió Juanga) hacia México. Hubo entonces algunas versiones que aseguraron que en aquel auto lo que viajaba era una urna vacía y no las cenizas del intérprete de “Querida”.

Luego, cuando Iván Aguilera, hijo y heredero universal de Juan Gabriel, llegó a Bellas Artes para el homenaje póstumo que duró tres días, de nuevo se dudó que la urna que cargaba tuviera los restos de su padre.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 a los 66 años Instagram @juangabriel_

La última voluntad del creador de “No tengo dinero” fue que su casa de la calle 16 de septiembre en Ciudad Juárez se convirtiera en Museo y que se expusieran muchos de sus objetos personales pero también sus cenizas.

El misterio de la urna en el Museo Juan Gabriel

Dos semanas después de su muerte se realizó otro homenaje en esa casa y desde entonces, la familia depositó la urna... sí, la misma de la que se dudó desde el comienzo.

Lo cierto ahora es que el Museo Casa Juan Gabriel en Ciudad de Juárez abrió sus puertas en septiembre de 2024 con una museografia impresionante que realmente permite adentrarse en la cotidianidad de Juan Gabriel cuando vivió en esa casa.

Felipe Rojas, curador y director del Museo hizo un recorrido inicial que quedó registrado en varios medios de comunicación, incluyendo la agencia EFE.

“La segunda pieza en el museo es la sala principal de la casa, en donde están sus cenizas y se escucha su voz, grabada durante ensayos y afinaciones, con pedazos de canciones y otros pequeños cantos sueltos”, reportó la agencia.

En efecto, los visitantes al Museo, cuyo costo varía de los 270 a los 370 pesos dependiendo del día y horario que se elija, pueden visitar este espacio en el que está la urna con las cenizas, independientemente de la polémica que la rodea.

Se reinauguró en 2024 Instagram

El museo también tiene en custodia la limusina en la que viajaron las cenizas durante su recorrido hacia México y suele tenerlo en exhibición en ciertas fechas.

La más reciente fue en 2013, durante los meses de agosto y septiembre, para conmemorar el aniversario luctuoso de Juanga.

