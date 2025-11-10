Joaquín Muñoz insiste que Juan Gabriel está vivo y vio su concierto en el Zócalo: “sus lágrimas rodaron”

“Anoche, Juan Gabriel presenció su concierto con gran emoción”.

El exrepresentante de Juan Gabriel, quien ha sostenido que ‘El Divo de Juárez’ está vivo, publicó en sus redes sociales que el cantante presenció el homenaje donde se proyectó su primer concierto en Bellas Artes.

Joaquín Muñoz, conocido también por haber escrito un libro titulado ‘Juan Gabriel y yo’, indicó que el intérprete quedó totalmente conmovido y “las lágrimas rodaron por su rostro al ver a toda la gente que lo quiere y a quien agradece individualmente”.

En la publicación, Muñoz le dio las gracias a los seguidores de JuanGa que asistieron a la Plaza de la Constitución y reiteró su verdad sobre la supervivencia del artista, quien murió en 2016.

Concierto Juan Gabriel en Bellas Artes Facebook

¿Cuánta gente reunió ‘El Divo de Juárez’ en el Zócalo?

La transmisión del primer show de Juan Gabriel en Bellas Artes congregó a más de 170 mil personas en el Zócalo, según la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

La cifra oficial se convirtió en un récord global de asistencia para un evento presencial de Netflix en un sólo lugar.

Se trató de la proyección del legendario concierto que Juan Gabriel ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990, uno de los momentos más emblemáticos de su carrera, ahora restaurado y presentado con material inédito dentro de la serie documental ‘Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero’.

Durante la proyección, la directora María José Cuevas, acompañada de las productoras Laura Woldenberg e Ivonne Gutiérrez, convivió con los asistentes, mientras el Mariachi ‘Estrella de América’ interpretó los clásicos del ídolo.

La celebración culminó con un emotivo momento en el que Alicia González, fan destacada del documental, cantó junto a su hija y su nieta.

