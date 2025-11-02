María Félix y Juan Gabriel al teléfono: ¿Cómo consiguieron la grabación para el documental de Netflix?

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” ya se estrenó en Netflix y contiene cuatro capítulos lleno de sorpresas para sus fans.

Uno de los que destaca, además de las imágenes inéditas, es la llamada que tuvo el Divo de Juárez con María Félix, días previos a sus primeros conciertos en el Palacio de Bellas Artes.

Había mucha controversia porque Juan Gabriel quería cantar ahí, y dado que él venía de presentarse en centros nocturnos y palenques, la alta sociedad y cultura de México no miraba bien su llegada al máximo recinto del arte en el país.

Sin embargo, los hilos se movieron y se autorizó la presencia de Juan Gabriel en Bellas Artes. María Félix quería asistir, y le llamó desde París, ciudad donde vivía La Doña durante medio año, y el resto, volvía a México.

“Espero venir para tu espectáculo en Bellas Artes. Me parece lo máximo”.

Juan Gabriel le dijo: “Tiene mucho que ver ahí la mano del presidente Carlos Salinas porque yo le ayudé mucho en Chihuahua cuando la situación estaba difícil, cuando Chihuahua era panista. Y él quedó muy agradecido conmigo”.

Así que María Félix le recordó la verdad: “No es un cumplimiento. Te va a ir muy bien porque eres estupendo. La cara del éxito, es maravillosa la cara del éxito”.

¿Cómo consiguieron esa llamada?

“Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero” es un trabajo de la directora María José Cuevas y la productora Laura Woldenberg. Para reunir los cuatro episodios, tuvieron acceso a dos mil cintas de video y medio millón de archivos de audio que el propio Juan Gabriel acumuló a lo largo de su vida.

Juan Gabriel se grababa en privado, como si se hubiera preparado para que un día, Netflix estrenara un documental de su vida.

Entre las 500 mil grabaciones de audio, había una que no tenía más datos, solo las voces inconfundibles de un par de los personajes más famosos de México.

La familia de Juan Gabriel permitió el acceso a estas grabaciones, pues ellos guardaban en una bodega todo el material. De hecho, las voces de sus cuatro hijos se pueden escuchar recordando momentos de sus vidas con Alberto Aguilera Valadez.