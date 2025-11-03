Suscríbete
¿Juan Gabriel ya quería morirse? Documental de Netflix revela que tomó una decisión escalofriante

El Divo de Juárez dejó grabaciones de casi toda su vida desde la década de los 70

November 02, 2025 • 
Alejandro Flores
juan gabirel netflix.jpg

La cineasta María José Cuevas tuvo acceso al archivo completo del Divo

Netflix

Juan Gabriel presentía que iba a morir. Eso es algo que sabían todos los que convivieron o trabajaron con el cantante después de 2014.

Aquel año fue, ahora se sabe, el principio de su final: “Juan Gabriel quería grabar, grabar, grabar porque me decía: yo ya no tengo tiempo, flaco” , cuenta el mariachi Guillermo Hernández en el documental de Netlfix “Quiero, debo y puedo”.
Juan Gabriel pasó dos meses en el hospital en 2014, incluso contra su voluntad pues no creía en la medicina alopática. Iván Aguilera, hijo del cantante, narra que llegó a tener los labios morados pero de todos modos se negaba a que lo llevaran con el médico.

Por fortuna, después de esa crisis de salud, el Divo de Juárez se rehabilitó y un años después volvió a los escenarios pero, sobre todo, regresó a su amado estudio de grabación para hacer su último gran legado “Los Dúo”.
Pero de aquella hospitalización salió con el corazón herido.

“Descubrimos que tenía una falla cardíaca y tuvieron que operarlo para colocarle una válvula”, cuenta Iván en el documental dirigido por María José Cuevas.

Juan Gabriel presentía su muerte

Así vivió y grabó Juan Gabriel duetos con Julión Álvarez, Natalia Jiménez, Juanes, Marc Anthony, Natalia Lafourcade, entre muchos otros.

Pero es Lafourcade la que ahora recuerda la rara emoción que irradiaba Juanga en aquellos últimos años.

Él tenia muchos proyectos musicales, canciones inéditas, tenía una energía brutal; yo creo que de alguna manera intuía que se acercaba el final”.

Juan Gabriel in Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero S.1. Courtesy of Netflix / Netflix © 2025

La playa era uno de los lugares favoritos de Juan Gabriel

Netflix

Lo mismo piensa Gustavo Farías, su productor de cabecera en aquellos años.
Y Jesús Salas, su amigo de toda la vida, recuerda que aquellos años tenían un sabor amargo.

“Le tocó en aquel año (2016) la fecha que tenían que hacer la reposición de la valvulita del corazón y no quiso hacerlo., Nadie lo convenció, ni Iván pudo; y Juan Gabriel sabía lo que podía pasar”

Las despedidas de Juan Gabriel

De hecho, Jesús Salas recuerda una conversación que para él es claramente una despedida.

“Seis días antes de que muriera me dijo: ven porque si no ya no me vas a ver”.

juangabriel.jpeg

Grababa todo el tiempo

Netflix

También se despidió de su hijo Iván, quien tenía que adelantarse para los preparativos del siguiente concierto pero Juan Gabriel le exigió que no lo hiciera, que primero pasara a verlo a Santa Mónica, donde se estaba quedando en esa época.
Juan Gabriel, el cantante que rompió esquemas del pop, que reinventó la música ranchera y que derrumbo el mito del macho en el mariachi, murió el 28 de agosto de 2016.

Juan Gabriel Netflix
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
