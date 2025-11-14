Suscríbete
Juan Gabriel: ¿Que decía el informe policíaco del día de su muerte? “Estaba vivo”, revela documental de ViX

El documental “Divo o Muerto” sigue las pistas detrás de la teoría de que Juan Gabriel fingió su muerte

November 14, 2025 • 
Alejandro Flores
juan gabriel (4).jpg

Escena del documental “Divo o muerto”

ViX

“Aparentemente muerte natural”, lee con cierto asombro Martha Figueroa, periodista de espectáculos que está convencida de que Juan Gabriel está vivo.

Con esa convicción, Figueroa levantó un documental que actualmente se puede ver en ViX con el título de “Divo o muerto”.
“Yo te recomiendo que tengas un cierre, independientemente de lo que averigües en el documental, le dice un terapeuta al que consulta como parte del proceso de elaboración del documental.
Lo cierto es que Martha Figueroa encontró revelaciones importantes del caso de la muerte de Juanga, entre ellos el reporte de los primeros policías y servicios de emergencia que llegaron al departamento en el que el cantante se estaba hospedando el día que sufría un ataque al corazón.

¿Qué dice el reporte policíaco sobre la muerte de Juan Gabriel?

La periodista lee frente a la cámara el documento que consiguió luego de varias semanas de investigación.
“Los asistentes del difunto, Sony Magaña, Isaac Martínez, Gilberto Andrade estaban en el departamento rentado desde el martes”. dice el papel.
La narrativa del reporte policíaco indica que Juan Gabriel estaba en su cuarto cuando comenzó a tener los síntomas en su corazón. Fueron Magaña y Martínez los que primero lo trataron de auxiliar y le gritaron a Gilberto que llamara al 911, el servicio de emergencias en Estados Unidos.

“Eso no se sabía, no sabíamos quién llamó al 911", dice Figueroa.

El documental sigue paso a paso las pistas de Joaquín Muñoz, quien aseguró hasta el último de sus días que Juanga fingió su muerte por diversas razones, entre ellas que lo querían matar.
La otra revelación importante del documental de ViX en cuanto al documento policial que consiguió Figueroa es que los servicios médicos llegaron cuando el cantante todavía estaba vivo.

“O sea que los bomberos de Santa Mónica llegaron para tratar de revivirlo”, lee Martha Figueroa.

“Divo o Muerto” se puede ver en ViX, plataforma en la que se ubica en el top ten de lo más buscado.

Juan Gabriel VIX
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
