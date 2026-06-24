Pepillo Origel destapa TREMENDOS “PROBLEMAS” de Silvia Pinal con su hija Sylvia Pasquel

“Si yo hablara, si yo contara lo que la señora Pinal me contaba de la familia, de ella, sobre todo de Sylvia”.

Para nadie son secretas las polémicas que se han vivido al interior de la dinastía Pinal, mismas que alcanzaron a los amigos de la familia. Algunos de ellos fueron testigos de las escenas más incómodas o de los silencios más reveladores.

Uno de ellos fue Pepillo Origel, quien fue muy cercano a la legendaria Silvia Pinal.

Sobre algunos detalles de la vida de la Diva, Origel aseguró recientemente que la fallecida actriz le llegó a contar los supuestos problemas familiares que tuvo con su hija mayor Sylvia Pasquel.

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“Si yo hablara, si yo contara lo que la señora Pinal me contaba de la familia, de ella, sobre todo de Sylvia. Y con Sylvia tuvieron muchos problemas, muchos problemas y fuertes. Entonces que no se haga la consentida”, desveló el conductor de televisión.

Origel ha sido un reacio defensor de la integridad de doña Silvia Pinal, motivo por el que se distanció de la familia cuando comenzaron a exponerla en su vulnerabilidad.

Molesto en más de una ocasión rompió filas con algunos integrantes de la familia, principalmente con Pasquel.

Asimismo, Pepillo no ahondó en aquellos problemas fuertes que se vivieron entre Silvia Pinal y su hija mayor, sin embargo hay un episodio que muchos recuerdan.

En la década de 1980, madre e hija protagonizaron un escandaloso triángulo amoroso por el empresario Fernando Frade.

Primero Frade fue pareja de doña Silvia y tras separarse de ella inició un romance y se casó con Sylvia Pasquel, lo que provocó una fuerte discordia familiar.

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El conductor de televisión se negó a hablar más sobre los conflictos que le reveló Pinal, pero en una entrevista previa aseguró que “el día que me la encuentre, yo sí quiero ya hablar con ella, hacer las paces, platicar, porque no hemos platicado y ya, para qué guardar corajes”.