Manuel Velasco publica fotos inéditas de su vida junta a Anahí para celebrar 14 años de novios

Gloria Trevi, Pedro Damián, Omar Chaparro, Ana Brenda Contreras y muchos otros famosos escribieron mensajes de amor y felicitación para la pareja formado por Anahí y Manuel Velasco.

La cantante y el político festejaron 11 años de matrimonio pero también 14 desde que se decidieron comenzar su historia de amor.

En el caso de Anahí, aprovechó para publicar un mensaje en el que reveló cómo le dice de cariño.

"¡Gracias por regalarme lo más bonito que tengo , mi familia! ¡Por ser novios eternos! ¡Por tu lealtad y tu corazón gigante! Te amo mi güero”, escribió la cantante.

Junto con el mensaje publicó algunas fotografías en las que mostró la evolución de su romance y su familia.

Entre otras, mostró una imagen del día de su boda en la que aparecen ellos de espaldas y frente al altar de la iglesia, así como una tierna foto en la que él aparece tocando la pancita de embarazada de Anahí.

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¿Qué mensaje escribió Manuel Velasco para Anahí?

Pero b también quiso mostrar lo mucho que ha disfrutado la vida junto a Anahí e hizo su propia publicación.

"¡Feliz Aniversario amor de mi Vida! 14 años de caminar juntos y 11 de nuestro matrimonio”, escribió el político.

En su caso, las imágenes que puso para acompañar el mensaje fueron escenas románticas de vacaciones en la playa, momentos de amor acompañados por ramos de flores o participaciones en eventos públicos como estrenos y entregas de premios.

“Soy el más afortunado de tener una gran mujer a mi lado, a una extraordinaria mamá y una compañera incondicional”, agregó Manuel Velasco.

Anahí y Manuel Velasco actualmente tienen dos hijos y suelen compartir en sus redes sociales fotos y videos de su familiar para mostrar lo felices que son. Eso mismo reafirmó Velasco al final de su mensaje.