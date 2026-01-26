Pati Chapoy también DESTROZA a su exasistente y él la protege: “hay cosas que jamás me atrevería a decir”

“Llegué a ser parte de su vida cotidiana, te das cuenta de algunas cosas. Pero son cosas que jamás me atrevería a decir por el respeto que alguna vez tuve para ella”.

Lo que debía ser un día lleno de celebraciones por su aniversario 30, se vio opacado porque la líder de ‘Ventanenado’ decidió arremeter en contra de Alex B, señalarlo de saquear la casa de su hermano Daniel el día de su muerte, y también se lanzó en contra su exasistente.

Chapoy denunció a su excolaborador y afirmó que les envía boletines a los medios de comunicación con la idea de que se publiquen. “Algunos lo han publicado, otros han tenido la educación de llamarme para decirme lo que está pasando. ¿Qué pasa con eso? Mal karma para este personaje que no cesa en su empeño de tratar de hablar mal de mi persona o de mis compañeras del trabajo”, indicó.

Según su versión, tanto a Ernesto como a Alex B, “les da mucha rabia porque creen que los que deben estar aquí sentados son otras personas y no nosotros, pero el trabajo se cultiva todos los días... Salimos en la televisión abierta y les da mucha rabia (...) Cuando de pronto se juntan dos personas malévolas como el caso de Ernesto Hernández Villegas y el hermano de Daniel..”.

¿Por qué se enojó Pati Chapoy y arremetió en contra de ellos en el aniversario 30 de ‘Ventaneando’?

Según Hernández, la furia de la presentadora se originó luego de que, al quedar desempleado, abrió un canal de YouTube en el que realiza entrevistas e invitó al hermano de Daniel.

“Alejandro se abrió mucho conmigo por la cercanía de conocerlo, de conocer a su hermano, pero sí es lastimoso, son lastimosas las declaraciones que hacen. Alejandro siempre fue super respetuoso, él saludaba a toda la gente, terminaba el programa y salía con Daniel”, expresó el excolaborador.

Y añadió que “es lamentable que hayan utilizado un aniversario... era para festejar, no era para atacar y estar en contra de alguien. ¿Qué peso tengo yo dentro de los medios para que se hable de mí? Yo debería haber sido irrelevante”, indicó.

El despido de Ernesto…

El exasistente de Pati aseguró que nunca existió un conflicto directo ni una razón clara que justificara su despido.

“En realidad, lo que pasó pues ni yo mismo me lo entiendo porque con ella nunca tuve ningún problema, ninguna situación, al contrario, ella siempre me avisaba: ‘voy a llegar al estudio’ y yo la esperaba, y de repente me hablaron para decirme que yo estaba fuera…”, relató ante el periodista Jorge Carbajal.

Hernández también recordó que la última vez que vio a su exjefa fue un momento breve y distante. “Nunca tuve ninguna discusión o algún problema con Pati, el día que me llamaron para decirme que ya no quería que formara parte de la empresa les dije: ‘bueno, está bien me voy’, regreso al estudio y me encuentro con Pati y me dice: ‘¿Qué pasó?’“.

Según lo relatado por Ernesto, cuando Chapoy se enteró de la noticia sólo le habría dicho en tono muy serio: “con permiso voy al baño” y después de eso ya no habría sabido más de ella.

Manipulan a Pati Chapoy, afirma Hernández

El exempleado de Azteca, se manifestó con respecto al señalamiento que hizo de Alex B al llamarlo malévolo.

“Hay dos personas que le calientan la cabeza y que sí son malévolas, ahí sí hay dos personas malévolas (Sus nombres empiezan) Con la R, con la I... El problema es que, es gente que le hace la chamba pero de acuerdo a lo que nos conviene a cada quien”, expresó haciendo una clara alusión a Rosario Murrieta e Iyari González, con quienes trabaja codo a codo Chapoy.

Hernández también recordó el origen de su apodo ‘La Madrastra’.

“El mote que me puso Pedrito, porque tenía que andar detrás de ellos para que estuvieran a tiempo, para que se maquillaran. Un día Pedro me dijo ‘ay, pareces una pinch* madrastra’, y hasta Pati me lo decía… Yo soy la malévola madrastra”, compartió.

Finalmente, Ernesto mencionó que pese a la polémica y las diferencias se reserva información que conoce de primera mano, y lo hace por sus principios, respeto profesional y por el cariño que le tuvo a su exjefa.

“Fui cercano, lo que personalmente me dolió fue que yo pensaba que tenía un aprecio por detalles muy grandes que me los voy a guardar. Eso fue lo doloroso, que no me extraña, me di cuenta hasta que salí. Ninguna persona ha estado más cerca de ella que yo”, dijo.

Y finalizó contundente: “yo llegué a ser parte de su vida cotidiana, te das cuenta de algunas cosas. Pero son cosas que jamás me atrevería a decir por el respeto que alguna vez tuve para ella”.

