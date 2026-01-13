Suscríbete
Dos mujeres denuncian por acoso y violencia sexual a Julio Iglesias: “Me usaba casi todas las noches”

Extrabajadoras han denunciado públicamente al cantante.

Enero 13, 2026 
Ericka Rodríguez
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales

El cantante español enfrenta severas acusaciones de conductas terribles que no serían aisladas.

Una de las denuncias se refirió a la residencia de Punta Cana como “la casita del terror”.

El cantante Julio Iglesias está siendo señalado por dos mujeres que trabajaron para él, por haberlas acosado y agredido sexualmente en 2021, esto según una investigación conjunta publicada por eldiario.es, de España, y Univisión Noticias, en Estados Unidos.

El reportaje, elaborado durante varios meses, recoge testimonios detallados de las víctimas, además de documentos que confirman la relación laborar con el intérprete español.

La investigación detalla que los hechos habrían ocurrido en distintas propiedades de Iglesias ubicadas en República Dominicana, Bahamas y España.

Una de las afectadas se desempeñaba como empleada del hogar, mientras que la otra trabajaba como fisioterapeuta personal del artista. Ambas narraron episodios de violencia sexual, abuso de poder y humillaciones en el entorno laboral.

Las extrabajadoras pusieron a disposición sus pruebas como contratos y documentos laborales, fotografías, audios, mensajes de WhatsApp, registros de llamadas telefónicas y solicitudes de permisos migratorios gestionadas a nombre de Julio Iglesias ante autoridades de España, Bahamas y República Dominicana.

Las víctimas describen agresiones sexuales graves sin consentimiento, golpes y humillaciones hacia ellas y otras trabajadoras cercanas al cantante. Una de las denuncias se refirió a la residencia de Punta Cana como “la casita del terror”.

De acuerdo con los testimonios, las agresiones no eran aisladas, sino que se trataba de dinámicas constantes de abuso y control.

Una de las extrabajadoras afirmó que, como parte de las condiciones del trabajo eran obligadas a someterse a pruebas médicas periódicas, incluidas revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual.

Hasta el momento, el intérprete no ha emitido ninguna postura sobre las acusaciones que pesan en su contra y tampoco ha respondido a los intentos de la prensa internacional por conocer versión de los hechos.

Las revelaciones han generado impacto debido a la trayectoria internacional de Julio Iglesias, considerado uno de los cantantes en español más exitosos de todos los tiempos.

Ericka Rodríguez
Ericka Rodríguez
