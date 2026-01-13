¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?

El reality de canto de TV Azteca, ‘La Academia’, es uno de los más recordados, principalmente porque fue semillero de talentos. De sus filas salieron cantantes que han encumbrado sus carreras como Yuridia, Carlos Rivera, Yahir, entre otros.

Y aunque muchos tienen éxito y fama, otros decidieron retirarse por completo del mundo del espectáculo, tal es el caso de Luis Armando Lozano, nombre real del famoso Paolo Botti, quien se volvió tendencia en redes sociales.

¿Qué hizo Paolo Botti desde qué salió de ‘La Academia’?

El joven cantante ganó visibilidad por su personalidad extrovertida en aquella sexta generación de 2008, donde compartía el escenario con otros participantes del reality como Alex Garza, Matías Aranda o María Fernanda.

El intérprete, originario de Veracruz, fue uno de los alumnos más polémicos, pues no todas las personas apoyaban su talento. Incluso había quienes afirmaban que ocupaba el lugar de otros, sin embargo su carisma le ayudó a dar los primeros pasos en la televisión.

A su salida del programa, Lozano formó parte del programa ‘Para Todos’ conducido por Mauricio Barcelata y ‘Mimí’, de ‘Flans’. En esa emisión ganó más fama con la ‘Bottivuelta’, una marometa que le pedía el público reiteradamente. La emisión concluyó transmisiones y Paolo Botti fue invitado como colaborador en ‘Hoy’, pero poco después se alejó de las pantallas.

Luis Armando intentó seguir en la música y lanzó material como su disco ‘Indomable’ e incluso buscó suerte en Estados Unidos, pero ya no volvió a tener la misma exposición televisiva. A eso se le sumó un escándalo en el que su exnovia Fernanda lo acuso de violencia.

En 2015, la cantante María Fernanda Alvo, quien actualmente es la vocalista de La Sonora Santanera de Carlos Colorado y que resulto ganadora de la sexta generación de ‘La Academia’, acusó a Botti de violencia en el noviazgo, incluso lo denunció penalmente, sin embargo, él negó las acusaciones y el caso se apagó.

En un momento, Lozano también denunció lo que vivió en ‘La Academia’.

“Recibimos humillaciones, congelamientos. Me tuvieron años en la congeladora sin darme mi carta de retiro. Humillaciones de ciertas personas que dijeron que mientras estuvieran en el poder mi carrera no iba a lucir. Muchos académicos podemos contarlo ya sin miedo. En ese momento era impune, no podías abrirte porque esta gente tenía poder”, expresó.

En 2021, intentó entrar en la política. Fue precandidato a presidente municipal de Paso de Ovejas, Veracruz, más tarde dejó ese proceso y terminó compitiendo por el Partido Encuentro Solidario (PES), aunque perdió la contienda.

Paolo Botti está activo en redes sociales, aunque comparte muy poco sobre su vida, sólo se limita a colgar imágenes suyas sin contexto. Cabe decir que en una de sus últimas publicaciones se le observa vestido de traje y con las credenciales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.