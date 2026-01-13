Suscríbete
¿Dónde está Paolo Botti, exparticipante de ‘La Academia’, y por qué se volvió tendencia?

El integrante de la sexta edición del reality luce irreconocible.

Enero 13, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Paolo-Botti.jpg

Paolo Botti, así luce actualmente el excantante de ‘La Academia’.

Instagram

El reality de canto de TV Azteca, ‘La Academia’, es uno de los más recordados, principalmente porque fue semillero de talentos. De sus filas salieron cantantes que han encumbrado sus carreras como Yuridia, Carlos Rivera, Yahir, entre otros.

Y aunque muchos tienen éxito y fama, otros decidieron retirarse por completo del mundo del espectáculo, tal es el caso de Luis Armando Lozano, nombre real del famoso Paolo Botti, quien se volvió tendencia en redes sociales.

¿Qué hizo Paolo Botti desde qué salió de ‘La Academia’?

El joven cantante ganó visibilidad por su personalidad extrovertida en aquella sexta generación de 2008, donde compartía el escenario con otros participantes del reality como Alex Garza, Matías Aranda o María Fernanda.

El intérprete, originario de Veracruz, fue uno de los alumnos más polémicos, pues no todas las personas apoyaban su talento. Incluso había quienes afirmaban que ocupaba el lugar de otros, sin embargo su carisma le ayudó a dar los primeros pasos en la televisión.

A su salida del programa, Lozano formó parte del programa ‘Para Todos’ conducido por Mauricio Barcelata y ‘Mimí’, de ‘Flans’. En esa emisión ganó más fama con la ‘Bottivuelta’, una marometa que le pedía el público reiteradamente. La emisión concluyó transmisiones y Paolo Botti fue invitado como colaborador en ‘Hoy’, pero poco después se alejó de las pantallas.

Luis Armando intentó seguir en la música y lanzó material como su disco ‘Indomable’ e incluso buscó suerte en Estados Unidos, pero ya no volvió a tener la misma exposición televisiva. A eso se le sumó un escándalo en el que su exnovia Fernanda lo acuso de violencia.

En 2015, la cantante María Fernanda Alvo, quien actualmente es la vocalista de La Sonora Santanera de Carlos Colorado y que resulto ganadora de la sexta generación de ‘La Academia’, acusó a Botti de violencia en el noviazgo, incluso lo denunció penalmente, sin embargo, él negó las acusaciones y el caso se apagó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
