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Adri Toval le manda mensaje por what’s a Ana Bárbara y su respuesta la dejó devastada

La influencer califica Ángel Muñoz de cobarde y dice que le daba “asco” verlo con la cantante

Abril 01, 2026 • 
Alejandro Flores
adri toval ana barbara.jpg

Toval revela detalles cada vez más impactantes

Instagram

“Yo esperaba un hombre valiente pero me dejó sola”, reclama Adri Toval, la mujer que asegura que tuvo un amorío con el todavía esposo de Ana Bárbara, Ángel Muñoz.

La revelación de Toval ha cimbrado el mundo privado de la cantante, quien hasta ahora siempre había defendido su amor con Muñoz, a pesar de los señalamientos en su contra.
Toval ha dicho que Ángel y ella tuvieron un romance que duró poco menos de un año, a lo largo del cual le reveló un maquiavélico plan para separarse de la cantante y quitarle la mayor cantidad de dinero posible.
Hasta ahora, Ana Bárbara no ha reaccionado públicamente a la acusación , pero todo indica que Muñoz ya no vive con ella, sino que se fue a un departamento que la cantante usaba como bodega.

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Desde hace dos semanas, Toval ha estado muy activa en redes sociales y en medios públicos en los que ha revelado detalles del amasiato con el esposo de Ana Bárbara.
La más reciente entrevista fue con Karely Ruiz, a quien le dijo que Muñoz habría tenido también “encuentros” con Kate del Castillo y con Marisela. No presentó, sin embargo, más pruebas que su dicho.
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El mensaje para Ana Bárbara

Como en otras ocasiones, Toval insistió en poner el foco en le hecho de que Ana Bárbara es la víctima de esta situación.

“A mí me dolía ver a Ana... yo quería decírselo a ella, decirle: amiga date cuenta que te están engañando”, dijo Toval.

De hecho, contó que en una ocasión, ya con el escándalo de la infidelidad al descubierto, decidió mandarle un mensaje por what’s app.
¿Qué decía el mensaje?

“Yo le dije que mi intención nunca fue hacerle daño y que cualquier cosa que ella quisiera hablar, yo estaba dispuesta”.

La respuesta llegó pronto pero no fue lo que Adri esperaba; y además, la dejó emocionalmente devastada.

“Ana Bárbara me bloqueó”.

Toval dice que lo que más le ha dolido de este proceso no son las comparaciones con Ana Bárbara (“me han dicho fea, me han dicho indígena”) sino la actitud de Ángel Muñoz.

“Duele mucho ser negada”.

En ese sentido, cuando le preguntan qué sentía cuando les veía juntos en publicaciones de redes sociales, ella responde con una palabra: “asco”

Ana Bárbara
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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