Luis de Llano sigue sin cumplir la SENTENCIA tras abusos contra Sasha Sokol: “Ojalá que lo puedan obligar”

“Hay mucha gente que no respeta la ley y ese es un claro ejemplo de que aunque ya haya una sentencia, de que ya haya una decisión”.

La cantante Sasha Sokol arribó a la Ciudad de México y habló claramente sobre la sentencia que recibió Luis de Llano tras las acusaciones de abuso que realizó ella años atrás.

Sokol compartió que, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció medidas concretas para reparar el daño, algunas cosas aún no se han cumplido, lo que la ha llevado a expresar su frustración públicamente.

La ex Timbiriche explicó que “yo pedí cuatro cosas y la primera es que él no pueda volver a hablar de mí ni de la relación que sostuvo ilícitamente con una niña de 14, teniendo casi 40. La segunda es que haya una multa y que ese monto he mencionado que voy a donar íntegro. También que tome un curso de capacitación; ya presentó la constancia de haberlo tomado. Y la cuarta y la más importante para mí es la disculpa pública. Su fecha de vencimiento para presentarla era el 9 de enero y no la presentaron”.

Sasha expresó que la omisión de De Llano refleja impunidad y falta de respeto a la ley por parte de su agresor.

“Si ya se llegó hasta las últimas consecuencias en la Suprema Corte de Justicia y se puso un castigo para el señor Luis De Llano, que no lo cumpla, pues, ¿dónde estamos o qué? Hay mucha gente que no respeta la ley y ese es un claro ejemplo de que aunque ya haya una sentencia, de que ya haya una decisión, se la pasan por el Arco del Triunfo. Muchos estaban acostumbrados a ir por la libre, pero bueno, pues ojalá que esto cambie. Ojalá que lo puedan obligar de alguna manera a cumplir con lo que se acordó”, expresó la intérprete.

Reflexiona sobre el miedo a denunciar...

Además, a pregunta expresa sobre el Caso Julio Iglesias, Sasha prefirió reservar sus comentarios, aunque reflexionó sobre la forma en la que ahora la sociedad y los medios han evolucionado para que más personas se atrevan a denunciar.

“Creo que es normal que las personas que vivieron situaciones de abuso, hombres o mujeres, aún pasado el tiempo, de pronto con las leyes que cambian, con los medios de comunicación que se vuelven más empáticos y comunican este tipo de notas… pues algunas personas se atrevan a vivir de forma pública, sí, a revelar sus abusos”.

Y fue tajante ante los que cuestionan a quienes deciden denunciar años después.

“Es lo mismo que he vivido yo y es lo mismo que ha vivido muchísimas personas que se atreven a hablar. Uno no calla porque quiera encubrir, uno calla porque tiene miedo, porque se siente en desventaja y porque cree que la gente no le va a creer, y porque van a hacerte comentarios espantosos y revictimizantes. Entonces, creo que es bien importante que aprovechemos estos casos para darnos cuenta cuál es la parte que cada uno, desde la trinchera en la que esté, juega para que esto sea así y no juzgar de esa manera”, concluyó.