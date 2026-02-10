Hijos mellizos de Sergio Sendel CONQUISTAN las telenovelas… y ya compartirá escenas con su hija Valeria

“Cuando estemos grabando juntos, no diremos nada, pero habrá señales”.

El actor Sergio Sendel heredó el gusto y el talento por la actuación a su hijo Graco, quien a sus 27 años consiguió una oportunidad protagónica en ‘Doménica Montero’.

Graco ha dicho en entrevistas que “cargo con un apellido que quiero demostrar que lo mantengo con la frente en alto”. Y ante el trabajo que realizó en el melodrama y otros proyectos pasados tiene la expectativa de que éste sea un gran despegue a oportunidades más grandes.

En tanto, ha dicho que “es un reto también porque mi papá es una figura, entonces quiero mantenerse a su altura. No siento esa presión de ‘ay, no’, al contrario, es una motivación, no una presión”, expresó el joven intérprete.

Sin embargo, Graco no es el único de la dinastía Sendel que está conquistando corazones desde la pantalla, también lo está haciendo su hermana melliza Valeria.

Tras su exitoso trabajo en ‘Amanecer’, Valeria Santaella formará parte del elenco de la telenovela ‘Guardián de mi vida’, en la que compartirá créditos con su padre, Sergio.

Fue en sus redes sociales donde la joven, que mantiene el primer apellido de su papá, se dijo feliz de compartir escenas con el famoso villano. Valeria ya mostró su talento en ‘Mi camino es amarte’ y ‘Mi fortuna es amarte’.

“Cuando estemos grabando juntos, no diremos nada, pero habrá señales”, se lee en una publicación donde están juntos.

La joven actriz aún no comparte los sets de filmación con su hermano, como es el caso de los hijos de Mayrín Villanueva, Sebastián y Romina, pero sí lo hará con Silvia Navarro.

Otros actores que están ansiosos de que se vea su trabajo en la televisión con ‘Guardián de mi vida’ son Alejandro Camacho, Paulina Goto, Víctor González, Sergio Sendel, Gaby Platas, Diego Klein, Daniel Arenas, Roberta Damián, Tiago Correa, Rodolfo Salas, Kimberly Dos Ramos y ‘El Guana’.

