Suscríbete
Famosos

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano ha ignorado su sentencia: ni disculpas ni indemnización

El productor ha hecho caso omiso de lo designado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

October 14, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Luis-de-Llano-le-responde-a-Sasha-Sokol-por-ratificación-de-sentencia-en-su-contra.jpg

Sasha señala que el productor ha ignorado la sentencia de la Suprema Corte.

Instagram

“Y a ellos también les tocó, en el sentido de que fueron llevados a normalizar algo que no era normal”.

La cantante Sasha Sokol señaló que el productor Luis de Llano ha incumplido la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que incluye la exigencia de una disculpa pública, el pago de una indemnización, la realización de un curso de sensibilización sobre abuso y la prohibición de emitir comentarios sobre la víctima en cualquier medio.

"(El proceso) va tomando el curso que debe… ya bajó de la Suprema Corte al juzgado en donde se va a llevar a cabo la condena”, dijo la extimbiriche en un encuentro con la prensa.

La también actriz aprovechó las cámaras para tirar a tierra los argumentos que intentan justificar la supuesta “relación” que mantuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39.

“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico”, agregó.

Al mismo tiempo, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de amigos y colegas, entre ellos Itatí Cantoral, Kiko Campos, y sus excompañeros de Timbiriche.

“Han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó, en el sentido de que fueron llevados a normalizar algo que no era normal”, finalizó.

La sentencia, emitida en 2023 y ratificada el 25 de junio pasado, representa un hito en el sistema legal mexicano. El fallo reconoció el derecho de las víctimas de delitos sexuales a reclamar una indemnización sin límite de tiempo, eliminando así una de las principales barreras legales que históricamente han dificultado el acceso a la justicia para quienes sufren este tipo de agresiones.

Sasha expresó con antelación en su cuenta de X: “esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas”.

Sasha Sökol Luis de Llano
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Jacqueline-Andere.jpg
Famosos
Jacqueline Andere confiesa que le perdonó varias infidelidades a su esposo: “Yo me lo caché en la oficina”
October 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
quien-es-mascara-rating-1.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?’ 2025 tuvo gran estreno y se convirtió en líder de audiencia dominical
October 13, 2025
 · 
TVyNovelas
Lola-Cortés-Sandra-Itzel.jpg
Famosos
Lola Cortés dice que no conoce a Sandra Itzel; le dio más amor a las vacas que a su exalumna
October 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
la-granja-estreno--.jpg
Famosos
Desordenado debut de ‘La Granja VIP': Quejas del público porque granjeros ignoraban a Adal pese a gritos
October 13, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ixtapa-zihuatanejo-doble-paraiso-entre-playas-sabores-y-tradiciones-actividades.jpg
Especiales
Ixtapa Zihuatanejo: un doble paraíso entre playas, sabores y tradiciones
October 13, 2025
Alejandro-Ramos.jpg
Viral
Buzo peruano vive dramática historia: lleva años “inflado” por un accidente en el mar
Alejandro Ramos enfrenta una rara condición, pues su cuerpo se deformó al ascender 35 metros en 1 minuto.
October 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Adal-Ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones asegura que el terreno de ‘La Granja VIP’ es suyo: “No les cobré por usarlo”
El comunicador dijo, sin que nadie se lo preguntara, que él es el propietario del lugar.
October 13, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
ariadne-diaz--portada-.jpg
Famosos
Ariadne Díaz vive su etapa más plena: estrena ‘Papás por siempre’ y disfruta al máximo su maternidad
A propósito del estreno de Papás por siempre, su protagonista nos revela cómo ha logrado equilibrar su vida de mamá con el trabajo.
October 13, 2025
 · 
Nayib Canaán