Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano ha ignorado su sentencia: ni disculpas ni indemnización

La cantante Sasha Sokol señaló que el productor Luis de Llano ha incumplido la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que incluye la exigencia de una disculpa pública, el pago de una indemnización, la realización de un curso de sensibilización sobre abuso y la prohibición de emitir comentarios sobre la víctima en cualquier medio.

"(El proceso) va tomando el curso que debe… ya bajó de la Suprema Corte al juzgado en donde se va a llevar a cabo la condena”, dijo la extimbiriche en un encuentro con la prensa.

La también actriz aprovechó las cámaras para tirar a tierra los argumentos que intentan justificar la supuesta “relación” que mantuvieron cuando ella tenía 14 años y él 39.

“No es cierto que eran otros tiempos, no es cierto que estaba bien visto. Tan no estaba bien visto que hasta esta época nos preguntaban sobre esa relación. Si nos preguntaban sobre ella era porque era extraña, porque era rara, porque no era lo lógico”, agregó.

Al mismo tiempo, agradeció el apoyo que ha recibido por parte de amigos y colegas, entre ellos Itatí Cantoral, Kiko Campos, y sus excompañeros de Timbiriche.

“Han sido amorosos y solidarios conmigo porque somos una familia. Y a ellos también les tocó, en el sentido de que fueron llevados a normalizar algo que no era normal”, finalizó.

La sentencia, emitida en 2023 y ratificada el 25 de junio pasado, representa un hito en el sistema legal mexicano. El fallo reconoció el derecho de las víctimas de delitos sexuales a reclamar una indemnización sin límite de tiempo, eliminando así una de las principales barreras legales que históricamente han dificultado el acceso a la justicia para quienes sufren este tipo de agresiones.

Sasha expresó con antelación en su cuenta de X: “esta sentencia trasciende por mucho mi caso personal y abre la vía del juicio civil para otras víctimas”.