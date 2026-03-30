Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Michaela Bisogno sorprende a Pati Chapoy con su apariencia al cumplir 10 años

La hija de Daniel Bisogno estuvo en el foro de “Ventaneando” para su fiesta por los 10 años de edad

Marzo 29, 2026 • 
Alejandro Flores
cumpleanos michaela bisogno.jpg

Hubo fiesta infantil en “Ventaneando”

Instagram

Michaela Bisogno es una consentida de “Ventaneando”.

La hija del fallecido Daniel Bisogno ha estado, desde muy pequeña, vinculada al programa ya que su padre solía llevarla al foro para que conviviera con Pati Chapoy y el resto de los conductores, quienes le tienen un cariño especial.
Cuando murió Daniel, Michaela encontró sobre todo en Pati un respaldo emocional que se reflejó, por ejemplo, en el hecho de que le festejaron su cumpleaños en 2025 unas semanas después de la muerte del conductor.
TE RECOMENDAMOS: Marcela Mistral revela conversación que le rompió el corazón antes de Ring Royale: “Preferían a Poncho”

Michaela ha quedado en el centro de una disputa por la herencia de su padre. Su mamá Cristina Riva Palacio defiende el hecho de que es la heredera universal del legado de Daniel. Por otra parte, Alex Bisogno, hermano de Daniel, aunque también reconoce ese estatus para Michaela, también pelea un pensión para el padre de Daniel.

Todo sobre “Juego de voces: Hermanos y Rivales”
Ángelica-Vale.jpg
Famosos
Angélica Vale vuelve a ‘Juego de voces’ donde inició su proceso de DIVORCIO hace un año
Fue a finales de 2024 cuando se filtró el acta que pondría fin al matrimonio de la actriz y Otto Padrón.
Febrero 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
juego de voces.jpg
Famosos
Juego de Voces: quiénes son los hermanos que compiten y a qué equipo pertenecen
El programa, conducido por Angélica Vale, comienza este domingo 22 de marzo
Marzo 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica-vale-juego-voces-.jpg
Famosos
Angélica Vale reconstruye su vida, sus hijos son su fuerza y en “Juego de voces” es la reina de la pantalla
Tras su divorcio y meses difíciles, Angélica Vale encuentra su terapia en el escenario.
Marzo 17, 2026
 · 
Nayib Canaán
juego-de-voces-elenco-.jpg
Famosos
Juego de voces 2026: ‘Hermanos y rivales’... De qué trata la competencia conducida por Angélica Vale
Rivalidad familiar en el escenario conquistará la pantalla cada domingo.
Marzo 20, 2026
 · 
Nayib Canaán
juego devoces.jpg
Famosos
Todo sobre el épico estreno de “Juego de Voces: Hermanos y rivales”
El primer programa tuvo duetos sopresivos entre los hermanos Fernández, D’Alessio, Silvas, Ortega y Lascuarain. Te decimos quién ganó
Marzo 22, 2026
 · 
Alejandro Flores

Así fue la fiesta de Michaela Bisogno en “Ventaneando”

La hija de Bisogno atravesó, además, un momento complicado cuando decidió no protagonizar la obra musical “Matilda”, algo que había sido una promesa entre Daniel y el productor Alex Gou.
En este contexto, Michaela reapareció en el foro de “Ventaneando” para el festejo de su cumpleaños 10.
En realidad, la fecha exacta fue en febrero pero debido a las polémicas y un viaje de vacaciones con su madre, Michaela pudo asistir al foro hasta este viernes 27 de marzo.

Pati Chapoy la recibió y no pudo sino expresar su sorpresa al ver cómo ha cambiado en el transcurso de este año.

“Estás divina, te veo muchos más alta ¿qué tal, ve? ¡Mucho más alta!”, dijo Chapoy en un momento fuera del aire que fue captado para publicar en las redes sociales del programa.

Michaela se mostró feliz y al colocarse junto a Pati fue evidente que es cierto: está tan alta que ya le llega a los hombros a la conductora.

pati chapoy michaela bisogno.jpg

Fue evidente que Michaela dio un “estirón”

Instagram

El festejo fue compartido, ya que también fue el cumpleaños de Noah, el hijo de Linet Puente.

Michaela Bisogno Pati Chapoy
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
alejandroibarra---.jpg
Famosos
Alejandro Ibarra nos habla de su lucha contra la disfonía espasmódica, un padecimiento neurológico incurable
Marzo 29, 2026
 · 
Grisel Vaca
reynaldo rossano.jpg
Famosos
Infidelidad, amenaza de extorsión y mentiras: así fue el divorcio de Reynaldo Rossano “el Papirrín”
Marzo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho d enigris.jpg
Famosos
Poncho De Nigris da explicaciones de su relación con la cuenta de Tía Paty: “Me apuñalaron por la espalda”
Marzo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
jorge d'alessiomarichelo.jpg
Famosos
Marichelo deja de seguir a su esposo Jorge D’Alessio; ¿tienen una crisis de pareja?
Marzo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
con esa misma mirada.jpg
Telenovelas
3 fascinantes escenas de “Con esa misma mirada”, telenovela con la que Angélica Rivera vuelve a las estrellas
La Gaviota regresa a la pantalla estelar de Televisa 19 años después de su última telenovela. Te contamos cuándo, dónde, a qué hora y por qué verla
Marzo 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
" href="https://www.tvynovelas.com/telenovelas/asi-fue-la-pelea-de-adriana-nieto-con-juan-soler-en-locura-de-amor-me-sacaron-de-la-telenovela" > adriana nieto juan soler locura de amor.jpg
Telenovelas
Así fue la pelea de Adriana Nieto con Juan Soler en “Locura de Amor": “Me sacaron de la telenovela”
La actriz contó detalles de aquella época en la que incluso perdió su exclusividad
Marzo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
BRENDA KELLERMAN Y FERNINADNO VALENCIA.jpg
Ya nació el bebé arcoíris de Ferdinando Valencia: “No fue el azar el que te trajo”
Mostró, jutno con su esposa Brenda Kellerman, a Saulo en redes sociales con una emotiva foto
Marzo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores
ESTADIO CIUDAD DE MEXICO PORTUGAL.jpg
Viral
¡Tragedia antes del México-Portugal! La SSC reporta que un aficionado muere al saltar desde los palcos
El reporte de la autoridad indica que el hombre quería llegar al primer nivel de las gradas
Marzo 28, 2026
 · 
Alejandro Flores