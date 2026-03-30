Michaela Bisogno sorprende a Pati Chapoy con su apariencia al cumplir 10 años

Michaela Bisogno es una consentida de “Ventaneando”.

La hija del fallecido Daniel Bisogno ha estado, desde muy pequeña, vinculada al programa ya que su padre solía llevarla al foro para que conviviera con Pati Chapoy y el resto de los conductores, quienes le tienen un cariño especial.

Cuando murió Daniel, Michaela encontró sobre todo en Pati un respaldo emocional que se reflejó, por ejemplo, en el hecho de que le festejaron su cumpleaños en 2025 unas semanas después de la muerte del conductor.

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Michaela ha quedado en el centro de una disputa por la herencia de su padre. Su mamá Cristina Riva Palacio defiende el hecho de que es la heredera universal del legado de Daniel. Por otra parte, Alex Bisogno, hermano de Daniel, aunque también reconoce ese estatus para Michaela, también pelea un pensión para el padre de Daniel.

Así fue la fiesta de Michaela Bisogno en “Ventaneando”

La hija de Bisogno atravesó, además, un momento complicado cuando decidió no protagonizar la obra musical “Matilda”, algo que había sido una promesa entre Daniel y el productor Alex Gou.

En este contexto, Michaela reapareció en el foro de “Ventaneando” para el festejo de su cumpleaños 10.

En realidad, la fecha exacta fue en febrero pero debido a las polémicas y un viaje de vacaciones con su madre, Michaela pudo asistir al foro hasta este viernes 27 de marzo.

Pati Chapoy la recibió y no pudo sino expresar su sorpresa al ver cómo ha cambiado en el transcurso de este año.

“Estás divina, te veo muchos más alta ¿qué tal, ve? ¡Mucho más alta!”, dijo Chapoy en un momento fuera del aire que fue captado para publicar en las redes sociales del programa.

Michaela se mostró feliz y al colocarse junto a Pati fue evidente que es cierto: está tan alta que ya le llega a los hombros a la conductora.

Fue evidente que Michaela dio un “estirón” Instagram

El festejo fue compartido, ya que también fue el cumpleaños de Noah, el hijo de Linet Puente.