Hermano de Daniel Bisogno arremete contra Cristina Riva Palacio tras restricciones para ver a su sobrina

A sólo siete meses de la muerte del conductor de ‘Ventaneando’, Alex B expuso las complicaciones que enfrenta con su excuñada.

October 01, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Alex-Bisogno.jpg

El exconductor de ‘Al Extremo’ dio a conocer que mantiene una relación tensa con su excuñada y no puede ver a su sobrina.

Instagram

“Las restricciones son esas y yo no he estado dispuesto a firmar ese convenio porque no me parece justo”.

Tras la muerte del conductor de ‘Ventanenado’, Daniel Bisogno, muchas son las complicaciones que ha enfrentado la familia al resolver los pendientes como la herencia, manutención de su padre o el trabajo de su hermana. Ante dichas situaciones, es el hermano de Daniel, Alex, quien habla al respecto. Sobre todo ahora que se suma otra dificultad: convivir con la hija del presentador.

Alex destapó que Cristina Riva Palacio, madre de Michaela, le puso condiciones para ver a la menor, y dentro de ellas le pide no dar entrevistas de forma legal.

“No les ha gustado mucho que yo salga a dar declaraciones, pero yo no encuentro el problema porque pues no estoy mintiendo. Sí me dijeron que si yo quería ver a mi sobrina, pues si tenía que cumplir con ciertas reglas, entre ellas ya no volver a dar entrevistas, pero eso y que tenía que hacerlo de manera legal, un convenio en donde hubiera una penalización económica, en caso de mencionar a Cristina o mencionar a mi sobrina, pero me parece injusto, las restricciones son esas y yo no he estado dispuesto a firmar ese convenio porque no me parece justo”, confesó Alex B.

Por tales motivos, Alex se ha negado a firmar los acuerdos de Cristina, pues le implicaría no poder defenderse por una penalización económica.

“También implica que si se habla mal de mí cómo se hizo en su momento, yo no puedo salir a defenderme porque me van a penalizar, es ilógico, entonces, por eso no ha aceptado y eso ha mermado un poquito la relación con mi sobrina”, indicó.

Finalmente, luego de la controversia en su contra por las declaraciones de Pati Chapoy que pusieron en duda su lealtad con Daniel, el expresentador de ‘Al Extremo’ aseguró que todo fue orquestado por Cristina Riva Palacio.

“Las declaraciones que se hicieron en contra mía, la verdad es que fueron provocadas por Cristina, Cristina le dijo a Pati todas esas mentiras para justificar que se cerró la casa de Daniel, la casa nos vale gorro pero las cenizas de mi hermano están adentro, ¿cómo le vas a decir a mi padre que no puede volver a entrar a ver las cenizas de su hijo porque están resguardando lo económico?, pues no, ese acto que fue muy bajo, se dijo que faltaban cosas en casa de Daniel, lo cual era mentira”, indicó.

La culpa que persigue a Alex B

Desde la muerte de Daniel Bisogno, el carismático conductor de ‘Ventaneando’, y su hermano Alex aún carga con un peso que no se mide en días ni en horas, sino en silencios y recuerdos.

Hoy, con la voz quebrada por la memoria y la firmeza de quien busca sanar, confiesa a TVyNovelas: “Yo me siento muy satisfecho por lo que hice por mi hermano, porque al final hice todo lo que mi corazón me dictó: estuve con él, viví en el hospital y en su casa durante muchos meses para cuidarlo, junto con mi hermana, hice todo lo que físicamente era posible. Me quedé con una espinita, claro que sí...”.

La espina, como la llama, es un “¿qué hubiera pasado?” que lo acompaña como sombra. Daniel, en uno de sus últimos diálogos íntimos con Alex, le habló de la posibilidad de acudir a la Clínica Mayo, en Estados Unidos, un centro de prestigio mundial que ha salvado vidas en situaciones límite. No fue. No lo intentaron. Confiaron en los médicos mexicanos, quienes —dice Alex— entregaron “el alma, la vida, todos sus conocimientos”. Pero la duda quedó.

A pesar del dolor, Alex comienza a ver un horizonte distinto: “Se están abriendo puertas, pienso que es una bendición de la vida porque no puede haber tanto dolor en la vida de una familia. También tienen que llegar las bendiciones”, finalizó.

Alex Bisogno Cristina riva Palacio Daniel Bisogno
Ericka Rodríguez
